Đại tá Hoàng Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07 Công an TP.Hà Nội cho biết, đây là một trong những chương trình trong lễ ra quân của TP.Hà Nội để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại hội SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn thành phố. Việc tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH là việc làm cần thiết, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, giúp lực lượng chữa cháy nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng khi có cháy, nổ xảy ra.