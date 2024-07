Theo ghi nhận của PV, phần lan can bảo vệ dọc theo bờ sông Tô Lịch (quận Thanh Xuân và quận Cầu Giấy) trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều lan can đổ gãy, nghiêng ngả, xiêu vẹo, chỉ còn khung sắt bên ngoài được người dân gia cố bằng các dải phân luồng nilong tạm bợ, có thể đứt bất cứ lúc nào. Thực trạng cho thấy, nhiều đoạn sông không cắm biển cảnh báo nguy hiểm khi lan can gãy đổ hay thậm trí không có cả lan can bảo vệ.