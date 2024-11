Vi phạm xây dựng tại đồi 76 (Quốc Oai, Hà Nội): Huyện ra văn bản chỉ đạo "nóng"

Ngày 28/10, Báo điện tử Dân Việt đăng tải bài viết "Vi phạm xây dựng tại đồi 76, xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai) lúng túng xử lý", phản ánh việc cơ quan chức năng đang xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại đồi 76, đồng thời xác minh các sai phạm xung quanh khu đồi 76 sau chỉ đạo của UBND huyện Quốc Oai.



Tuy nhiên, UBND xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đề xuất giữ nguyên hiện trạng đối với công trình của bà Lê Thị Mỹ Liên và bà Vũ Lê Tú Anh.

Cụ thể, ngày 31/10/2024, UBND xã Hòa Thạch đã có văn bản gửi UBND huyện Quốc Oai báo cáo việc sử dụng đất tại khu đồi 76 xã Hòa Thạch.

Ngay sau văn bản của UBND xã Hòa Thạch, UBND huyện Quốc Oai đã có văn bản yêu cầu chính quyền xã Hòa Thạch làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất tại khu vực đồi 76, xã Hòa Thạch, đồng thời, xác định vi phạm, không để tồn tại và đưa vào sử dụng.

Cụ thể, "Theo nội dung báo cáo, UBND xã Hòa Thạch chưa làm rõ được nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với các thửa đất phát sinh công trình xây dựng của bà Lê Thị Mỹ Liên và bà Vũ Lê Tú Anh, dẫn đến nội dung đề xuất của UBND xã Hòa Thạch chưa rõ, chưa có cơ sở để thực hiện đảm bảo quy định pháp luật".

Khu vực đồi 76 xuất hiện một số công trình vi phạm. Ảnh: Dân Việt.

Từ thực tế trên, để có cơ sở giải quyết theo đề xuất của UBND xã Hòa Thạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND xã Hòa Thạch khẩn trương thực hiện rà soát cụ thể hồ sơ địa chính, các giấy tờ, tài liệu do Hợp tác xã nông nghiệp quản lý và các tài liệu liên quan đến việc sử dụng đất do người sử dụng đất cung cấp, để xác định chính xác nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với các thửa đất do bà Lê Thị Mỹ Liên và bà Vũ Lê Tú Anh sử dụng.

Từ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất đối chiếu với các quy định của pháp luật để xác định chính xác loại đất, xác định có hay không có vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai; trường hợp có vi phạm, phải thiết lập hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

"Tuyệt đối không được để công trình vi phạm (nếu có) được tồn tại và đưa vào sử dụng", văn bản của huyện Quốc Oai khẳng định.

Hình ảnh được cho là khu vực có công trình của bà Lê Thị Mỹ Liên (sinh năm 1963) và bà Vũ Lê Tú Anh (sinh năm 1965). Ảnh: Dân Việt.





Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.