Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm việc thẩm định đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh

Kế hoạch nhằm để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19/CTTTg, cụ thể hóa các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. Phân công, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các ngành, các cấp, đơn vị địa phương.



UBND TP Hà Nội. Ảnh: TL

Đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, đơn vị địa phương, cơ sở trong triển khai các nhiệm vụ được giao, chủ động, quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Qua đó, các đơn vị phối hợp chặt chẽ, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phát sinh, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

UBND Thành phố giao Công an Thành phố là cơ quan thường trực, ban hành và triển khai Đề án tổng thể về nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025 định hướng năm 2030.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất các cấp, các ngành sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra, phân loại, hướng dẫn các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng và khắc phục, xử lý dứt điểm toàn bộ các công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu đã đưa vào sử dụng, không để phát sinh các công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đưa vào sử dụng.

Đối những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên địa bàn, tổ chức điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng được giao tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát tổ chức duy tu, sửa chữa kịp thời thường xuyên hệ thống trụ nước chữa cháy, các bể chứa, hố thu, bến lấy nước đảm bảo đáp ứng yêu cầu cấp nước chữa cháy theo quy định.

Thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; trong quá trình cấp phép xây dựng cải tạo đối với các loại hình trên, phải kiên quyết yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thực hiện các giải pháp, điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác này của UBND cấp huyện.

UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn từng cơ quan, tổ chức, hộ gia đình thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC gắn với các biện pháp quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, hạn chế tối đa cháy, nổ do điện gây ra; hướng dẫn, yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình tổ chức tự thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn.

Bảo đảm 100% hộ gia đình tại các nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, phải có ít nhất một người được tập huấn kiến thức kỹ năng PCCC, thoát nạn.

Ngoài ra, yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình phải cam kết, có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC do UBND Thành phố ban hành và phải hoàn thành thực hiện các giải pháp trước ngày 30/3/2025. Sau thời gian trên, nếu không tổ chức thực hiện phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong.