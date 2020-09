Hàng chục tỷ đồng được Liên minh Châu Âu tài trợ cho thanh niên dân tộc thiểu số Việt Nam khởi nghiệp

Hơn bao giờ hết, khi sự bất ổn kinh tế đang diễn ra do đại dịch toàn cầu, Aide et Action và các đối tác tin rằng đào tạo nghề theo định hướng thị trường, học nghề và các sáng kiến khởi nghiệp chính là chìa khóa để thanh niên DTTS có cơ hội tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước. Bà Nguyễn Thị Tú, Trưởng đại diện của Aide et Action Việt Nam nhận định.