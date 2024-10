Hàng nghìn người dân TP.Đà Lạt thích thú xem công an diễu hành môtô, kỵ binh trên đường phố

Được biết, Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI có nhiều nội dung phong phú và đặc sắc với 3 môn thi đấu thuộc Đại hội khỏe gồm: Chạy ứng dụng, chiến sỹ Công an khỏe và bóng đá nam 7 người; 9 nội dung thi bắn súng và 8 nội dung thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND. Việc kết hợp giữa Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND vừa giúp công tác tổ chức tập trung, tiết kiệm, vừa mang đến cho Nhân dân sự da dạng về các hoạt động thể thao, điều lệnh, võ thuật của lực lượng công an.