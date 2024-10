Sạt lở trên đèo Prenn tại TP. Đà Lạt, công an đang phân luồng giao thông

Trưa ngày 3/10, trên đèo Prenn (phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ sạt lở bờ taluy cao hàng chục mét sau một cơn mưa lớn. Nhiều đất đá tràn ra 1/2 mặt đường đèo khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Prenn tại TP. Đà Lạt.

Cụ thể, vụ sạt lở trên xảy ra tại Km 224+854,47 trên đèo Prenn (đoạn gần cầu Datanla, thuộc phường 3, TP. Đà Lạt). Vụ sạt lở khiến đất, đá và một số cây thông bị kéo xuống mặt đường. Rất may, thời điểm xảy ra vụ sạt lở không có phương tiện đi qua nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Nhiều đất, đá đã tràn xuống 1/2 mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ghi nhận của phóng viên, thời điểm xảy ra sạt lở ngay sau khi có mưa lớn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đoạn taluy này cao khoảng 10 mét và có độ dốc cao, bờ taluy chủ yếu là đá, phía trên có cây tạp và thông 3 lá.

Lực lượng chức năng có mặt phân luồng giao thông.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng UBND phường 3, Công an phường 3, và CSGT công an TP. Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, giăng dây cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Các phương tiện di chuyển chậm qua đoạn sạt lở.

Đèo Prenn tại TP. Đà Lạt vừa hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng và thông xe toàn tuyến từ tháng 1/2024. Chính vì vậy, một số đoạn có taluy dương cao vẫn chưa được gia cố và xử lý triệt để chống sạt trượt.