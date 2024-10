Công an triệu tập 5 người dân ở Đà Lạt đăng tin xuyên tạc về Đoàn mô tô hộ tống và Kỵ binh

Ngày 12/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phối hợp Công an TP. Đà Lạt triệu tập, làm việc đối với 5 người dân sống tại TP. Đà Lạt để làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Đại hội khỏe "Vì An ninh tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI khu vực 3.

Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với một trong số 5 người đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Đại hội khỏe "Vì An ninh tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI khu vực 3.

Cụ thể, những người được triệu tập là ông N.Đ.T (sinh năm 1971, trú tại phường 2, TP. Đà Lạt, chủ tài khoản Facebook "N.T"), ông B.V.T (sinh năm 1985, trú tại phường 9, TP. Đà Lạt), ông V.M.N (sinh năm 1984, trú tại phường 12, TP. Đà Lạt). Những tài khoản nêu trên có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, sai sự thật cho rằng các hoạt động tập luyện của Đội Mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an là "ỷ quyền, ỷ thế chạy xe thả hai tay lạng lách đánh võng, không coi pháp luật ra gì… việc tập luyện để đi ăn cướp".

Một tài khoản đăng tin xuyên tạc hoạt động của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh CAND tại TP. Đà Lạt.

Ngoài ra, Phòng PA05 còn tiếp tục phát hiện, làm việc với quản trị viên của các trang, hội nhóm cộng đồng lớn tại địa phương như bà T.H (sinh năm 1982, trú tại phường 6, TP. Đà Lạt; quản trị trang "I.Q.O.S Đà Lạt") có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh CAND là "dịch vụ cưỡi ngựa ngắm hồ Xuân Hương…"; ông M.Đ (sinh năm 1991, hiện trú tại phường 4, TP. Đà Lạt; đồng quản trị trang "Thông Tin Đà Lạt"), ngoài ra còn có quản trị viên các nhóm Facebook khác như "Người Đà Lạt", "Đà Lạt ReView Tất Tần Tật"… có hành vi buông lỏng, không kiểm duyệt nội dung, phê duyệt cho người theo dõi đăng tải các tin, bài, bình luận có nội dung sai sự thật, vi phạm pháp luật trên trang do bản thân quản trị, điều hành.

Bình luận xuyên tạc các hoạt động trên cũng bị Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập, làm việc.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục xác minh tất cả các trường hợp tài khoản cá nhân ở trong và ngoài địa phương đăng tải, bình luận, chia sẻ, quản trị viên các trang, hội nhóm buông lỏng kiểm duyệt, phê duyệt cho thành viên đăng tải các nội dung sai sự thật, vi phạm pháp luật để phối hợp Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước triệu tập, làm việc.

Hoạt động luyện tập của Đội Mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an đã được cấp phép, đảm bảo an toàn.

Theo Phòng PA05, Đại hội khỏe "Vì An ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân lần thứ VI - Khu vực 3 của Bộ Công an là sự kiện thể thao, chính trị quan trọng của Bộ Công an. Đại hội đã được Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, cấp phép, trong đó có nội dung biểu diễn mô phỏng các tình huống thực tế trong công tác cảnh vệ do Đội Mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an thực hiện.

Theo đó, các hoạt động sẽ diễn ra tại Lễ Khai mạc Đại hội khỏe và Hội thi nói chung, trong đó có chương trình biểu diễn của Đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đều là mô phỏng các tình huống nghiệp vụ mà lực lượng Công an sẽ xử lý trong thực tế, phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đội Mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tập luyện trên đường phố tại TP. Đà Lạt.

Trung đoàn 375 là lực lượng cảnh vệ, có chuyên môn, được cấp phép tập luyện, biểu diễn các nội dung lái xe mô tô – là một trong những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an, được áp dụng để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi nguy hiểm xâm hại đến sự an toàn của đối tượng cảnh vệ (quy định tại Luật Cảnh vệ, Luật Công an nhân dân).

Qua công tác đảm bảo an ninh mạng, vừa qua Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số tài khoản, trang, hội nhóm mạng xã hội đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật, xuyên tạc về các hoạt động liên quan đến Đại hội khỏe và Hội thi, cho rằng "việc tập luyện, biểu diễn của đoàn xe mô tô là không đúng, thả hai tay khi điều khiển xe là vi phạm luật giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng, coi thường quy định pháp luật… cổ súy, hướng dẫn cho người khác điều khiển phương tiện "lạng lách", "đánh võng" khi tham gia giao thông", so sánh với trường hợp Trần Thị Ngọc Trinh (thường gọi là người mẫu Ngọc Trinh) và người dân "cũng làm vậy nhưng bị xử lý còn lực lượng Công an thì không".

Tuy nhiên, việc tập luyện của Đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375 bản chất khác hoàn toàn với hành vi vi phạm của trường hợp Ngọc Trinh (điều khiển xe gắn máy phân khối lớn, không mặc đồ bảo hộ, thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), không được cơ quan chức năng cấp phép, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự công cộng và an toàn giao thông, vi phạm pháp luật).