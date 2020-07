Hệ thống cây xanh giúp Hà Nội giảm “hiệu ứng đảo nhiệt đô thị” ra sao?

Nắng nóng ở Hà Nội đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: Do bức xạ mặt trời, đặc biệt là trực xạ của mặt trời ở nước ta thường có cường độ rất cao; Do sự hoạt động của áp thấp nóng phía Tây gây ra hiệu ứng Phơn làm cho không khí trở nên nóng và khô; Do hiện tượng El Nino đang diễn ra khiến nước biển ấm lên, gây ra thời tiết nóng nực, khô hạn; Và đặc biệt nguyên nhân có tính cục bộ, thường xảy ra ở trong các đô thị, được gọi là hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.