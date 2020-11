Hiệu quả từ mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái do công ty cổ phần Nông nghiệp U&I làm chủ đầu tư có diện tích 500 ha tại xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương, được thành lập theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Ngoài Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I còn một số đối tác liên kết khác.