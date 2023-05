Hình ảnh CA Hà Nội sử dụng máy in để in hình ảnh xe vi phạm, chủ xe hết chối cãi Hình ảnh CA Hà Nội sử dụng máy in để in hình ảnh xe vi phạm, chủ xe hết chối cãi

Nhằm xử lý triệt để tình trạng dừng đỗ, đón trả khách trên các tuyến đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã áp dụng nhiều biện pháp như hóa trang kết hợp với công khai xử lý vi phạm, phạt nguội, trong đó mới nhất là việc sử dụng máy in để in hình ảnh xe vi phạm.