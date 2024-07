Cận cảnh 21 chiếc xe điện du lịch ở Hội An bị cháy thiêu rụi

Ông Đinh Hoa - Chủ tịch UBND phường Tân An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy hàng chục xe điện. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h50 cùng ngày, nhân viên của Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ một góc của bãi đỗ xe điện của công ty (5 Lê Văn Hiến, phường Tân An)