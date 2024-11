DJ Thái Hoàng là ai mà được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội?

DJ Thái Hoàng là ai?

DJ Thái Hoàng tên thật là Trần Thái Hoàng sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Thái Hoàng từng du học ngành cầu đường tại Đại học Giao thông đường bộ Moskva (Nga) nhưng sớm đã bén duyên âm nhạc và nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ.

Với những bản mix sôi động, sáng tạo, Thái Hoàng nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình trong làng nhạc điện tử. Các sân khấu lớn nhỏ trên khắp cả nước đều từng chứng kiến sự xuất hiện của anh. Những buổi biểu diễn của Thái Hoàng luôn thu hút đông đảo khán giả, tạo nên không khí sôi động và náo nhiệt.

DJ Thái Hoàng, cái tên không còn xa lạ với giới trẻ yêu nhạc điện tử Việt Nam

Trong quá trình làm nghề, Thái Hoàng từng biểu diễn tại rất nhiều quán bar ở vùng đất cảng Hải Phòng cũng như các vũ trường từ Nam ra Bắc. Không chỉ hoạt động âm nhạc trong nước, Thái Hoàng còn có nhiều chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, như Anh, Đức, Thụy Điển, Úc, Nhật Bản.

Thái Hoàng sở hữu kênh Youtube với hơn 277.000 người đăng ký, những bản mix của anh cũng đã thu hút hàng triệu lượt xem. Ngoài ra, DJ này cũng có hơn 299.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân Facebook. Các trang cá nhân của anh luôn được cập nhật những thông tin mới nhất về các dự án âm nhạc, cũng như những hình ảnh đời thường.

Hình ảnh DJ Thái Hoàng chơi nhạc ở quán bar

Khi chia sẻ với báo chí trước đó, Thái Hoàng tiết lộ, để có thể theo đuổi tận cùng nghề DJ và trở thành một DJ chuyên nghiệp không chỉ cần một đam mê mà cần một “đam mê cháy bỏng” với âm nhạc. Từ đam mê đó mới có thể cảm thụ được loại hình nghệ thuật này một cách tốt nhất, chân thực nhất.

Thái Hoàng từng vướng vào không ít những scandal liên quan đến đời tư. Những tin đồn về việc sử dụng chất kích thích của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận, nhưng những tin đồn này vẫn tiếp tục gây xôn xao dư luận.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2023, DJ Thái Hoàng từng bị Công an tỉnh Hải Dương tạm giữ để điều tra hành vi tàng trữ ma túy trái phép.

Theo đó, lúc 23h30 đêm 22/4/2023, Tổ liên ngành gồm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị đã kiểm tra quán Ruby Club 18 (địa chỉ khu 6, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Tại thời điểm kiểm tra, quán Ruby Club 18 đang bật nhạc công suất lớn, 94 người đang có mặt trong quán. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trần Thái Hoàng tàng trữ trái phép 1,535 gam nghi là ma túy loại ketamine...

Ngày 28/10/2024, kiểm tra quán bar ở quận 1 (TPHCM), lực lượng chức năng đưa hơn 200 người có mặt tại đây trong đó có DJ Thái Hoàng về trụ sở để test ma túy.

Đến hôm qua, 20/11/2024, trong khi DJ Thái Hoàng đăng tải lên trang cá nhân trên Facebook thông báo sẽ chơi nhạc tại vũ trường New MDM thì cùng lúc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã "đột kích" vũ trường New MDM Club và đưa một số người đi để phục vụ công tác nghiệp vụ.