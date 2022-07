Văn phòng khí tượng Anh xác nhận nhiệt độ lên đến 40,2 độ C được ghi nhận tại sân bay Heathrow ở phía tây thủ đô London lúc 12h50 ngày 19/7 giờ địa phương. Con số này phá vỡ kỷ lục 38,7 độ C vào năm 2019. Cũng trong ngày 19/7, cơ quan khí tượng Pháp thông báo nhiệt độ kỷ lục đo được tại 64 khu vực trên toàn quốc. Nắng nóng khủng khiếp nhất tại các vùng ven Đại Tây Dương với nhiệt độ vượt 40 độ C. Ảnh: Reuters.