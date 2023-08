Theo Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) - chủ đầu tư, cây cầu mới sẽ đưa vào thông xe vào dịp lễ 2/9 năm nay, vượt tiến độ ít nhất 3 tháng so với kế hoạch. Hiện tiến độ cầu đã đạt 98%, các nhà thầu đang thực hiện thi công khe co giãn một số trụ, lát đá vỉa hè, lắp đặt lan can...