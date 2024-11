Loạt dự án "khủng" nằm "đắp chiếu" ở TP.HCM nhiều năm qua sẽ được xử lý ra sao?

Loạt dự án khủng nằm đắp chiếu

Thời gian qua, việc các dự án, công trình tại TP.HCM triển khai dang dở, thậm chí nằm "đắp chiếu" nhiều năm gây lãng phí đang là vấn đề nhức nhối được nhiều người quan tâm. Điều đáng nói, một số công trình với vẻ hoang tàn, xuống cấp lại tọa lạc tại những vị trí đắc địa, khu vực trung tâm nên đã gây ảnh hưởng mỹ quan, bộ mặt của thành phố.

Đơn cử, một loạt các dự án đang nằm bất động, ì ạch sau nhiều năm như dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (TP.Thủ Đức). Dự án có chủ trương đầu tư từ năm 1994 với tổng vốn dự kiến gần 15.000 tỷ đồng, bao gồm các công trình thể thao đạt chuẩn Olympic như sân vận động chỗ dành cho bóng đá và điền kinh, nhà thi đấu tổng hợp... Tuy nhiên, sau 3 thập kỷ, dự án đến nay vẫn là khu đất trống, cỏ mọc um tùm, chưa được triển khai.

Hay dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM với tổng mức đầu tư lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Công trình được khởi công từ giữa năm 2016, tuy nhiên đến nay vẫn còn dở dang dù đã gần 10 năm trôi qua.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đến nay vẫn chưa về đích sau nhiều năm. Ảnh: Gia Linh

Một công trình khác là dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý với vốn đầu tư ban đầu 312 tỷ đồng. Công trình bắc qua kênh Tham Lương - Bến Cát dự kiến khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, góp phần khơi thông cửa ngõ phía Tây thành phố. Được khởi công vào quý I/2018, tuy nhiên dự án đến nay mãi chưa về đích.

Một ví dụ khác là dự án xây dựng đoạn tuyến đường nối từ Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Công trình đến nay vẫn ngổn ngang sau nhiều năm vì những thiếu sót, vi phạm của nhà đầu tư.

Dự án bất động sản góp phần ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Ảnh: Gia Linh

Bên cạnh đó, một loạt dự án bất động sản, chung cư cao tầng cũng nằm "đắp chiếu". Có thể kể đến dự án One Central HCM (tiền thân là dự án The Spirit of Saigon). Đây là một trong những vị trí đắc địa nhất Sài Gòn khi sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành của dự án này đến nay vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Trong khi người dân thiếu nhà ở, thị trường thiếu nguồn cung thì loạt công trình này lại nằm phó mặc cho thời gian bào mòn...

Rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh quỹ đất thành phố ngày càng eo hẹp, việc các dự án chậm triển khai, ì ạch nhiều năm đã gây lãnh phí nguồn lực lớn cho địa phương, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội.

Thực tế thời gian qua, chính quyền TP.HCM đã có nhiều động thái để thúc tiến độ các dự án như lập Tổ công tác tìm cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kêu gọi nhà đầu tư, bổ sung nguồn vốn, giúp "hồi sinh" các công trình, tránh gây lãng phí.

Đơn cử, dự án chống ngập 10.000 tỷ gặp vướng mắc trong công tác triển khai. Lãnh đạo TP.HCM đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương xem xét, cấp giấy phép cáp ngầm và trụ cần vươn tại cống ngăn triều Bến Nghé cho nhà đầu tư hoàn thành trước ngày 5/11/2024.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương được giao hoàn thiện báo cáo thẩm định dự toán, ca máy và thiết bị thi công các hạng mục dự án, trình duyệt trước ngày 5/11. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xem xét đề nghị của chủ đầu tư dự án về đề xuất nguồn cát đắp nền các hạng mục thuộc dự án, có văn bản hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Hay dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý cũng được HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết chi gần 500 tỷ đồng vốn ngân sách để tái khởi động sau nhiều năm ngưng thi công. So với vốn đầu tư ban đầu, dự án đã được "rót" thêm gần 200 tỷ đồng. Ngoài ra, chính quyền TP.HCM cũng đang nỗ lực kêu gọi nhà đầu tư để khởi động dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (TP.Thủ Đức).

TP.HCM sẽ mạnh tay rà soát các dự án chậm tiến độ. Ảnh: Gia Linh

Mới đây nhất, lãnh đạo TP.HCM đã lên kế hoạch triển khai các biện pháp xử lý các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, thi công chậm tiến độ; công trình, trụ sở, công sở không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Theo đó, cơ quan chức năng đã phân loại các dự án, công trình tồn đọng, chậm tiến độ trên địa bàn TP.HCM thành 5 nhóm để tập trung rà soát.

Lãnh đạo thành phố giao các sở ngành nghiên cứu chuyên đề về các vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định pháp luật là nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, kém hiệu quả, gây lãng phí.

Trước đó, ngày 14/11 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký công văn gửi lãnh đạo sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng, chống lãng phí, thất thoát.