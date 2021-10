Nữ tỷ phú Singapore Chew Gek Khim - Chủ Tập đoàn Straits Trading.

Hồi đầu tháng 8, thương vụ ESR Cayman (niêm yết trên sàn Hồng Kông) mua lại ARA được công bố. Ba tuần sau, từ văn phòng ở Singapore, nữ tỷ phú 60 tuổi chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc, hài lòng và 'được minh oan'". Thương vụ này còn giúp ESR trở thành quỹ quản lý bất động sản lớn nhất châu Á, đứng thứ 3 toàn cầu với tổng tài sản đang quản lý (AUM) lên đến 129 tỷ USD - gấp đôi đối thủ cạnh tranh lớn nhất ở châu lục.

ESR cũng trở thành công ty bất động sản đứng thứ 3 trong khu vực, vượt một số cái tên lâu đời ở châu Á như Hongkong Land và Wharf Holdings. Bà Chew nói: "Hợp nhất hai công ty để tạo nên một Blackstone của châu Á".

Thương vụ cũng đem đến những làn gió trong lành cho Straits Trading – cổ đông lớn thứ hai tại ARA khi thoả thuận diễn ra, và niềm tự hào cho bà Chew với quyết định "xuống tay" 294 triệu đô-la Singapore vào 8 năm trước. Bà hồi tưởng: "Ở thời điểm đó, có khá nhiều người phản đối tôi. Tôi không nghĩ mọi người hiểu đúng về quản lý đầu tư bất động sản. Người ta vẫn nghĩ về bất động sản theo kiểu truyền thống - đó là phát triển lên rồi bán, hoặc mua rồi nắm giữ".

ESR sẽ trả Straits Trading 134,8 triệu đô-la Singapore bằng tiền mặt và cổ phần của ESR tương đương 915,3 triệu đô-la Singapore, giúp tập đoàn của bà Chew sở hữu 5% pháp nhân mới. Thương vụ dự kiến hoàn thành cuối năm nay, hoặc đầu năm sau, tùy thuộc sự phê chuẩn của cấp thẩm quyền. Bà Chew cũng chưa quyết định có nắm giữ các cổ phần này lâu dài hay không.



Nếu tin vào pháp nhân khổng lồ này, giữ lại tất cả cũng hay! Nữ tỷ phú Chew

Là nữ tỷ phú giàu nhất Singapore với tài sản gia đình ước tính lên đến 1,65 tỷ USD, thương vụ như trên củng cố cam kết tạo lập giá trị dài hạn tại Straits Trading của bà Chew.

(Từ trái sang) Ông Andy Lim - Giám đốc điều hành (CEO) của JL Family Office; Nữ tỷ phú Chew Gek Khim - Chủ tịch điều hành Tập đoàn Straits Trading; Ông John Lim - Phó Chủ tịch Tập đoàn ARA; BàJanice Koh - Giám đốc thương mại của Minterest; Bà Charis Liau - Giám đốc điều hành của Minterest. Ảnh: ARA ASSET MANAGEMENT

Bà Chew và ông John Lim (65 tuổi) - đối tác lâu năm, đồng sáng lập và là Phó chủ tịch ARA, cùng các cổ đông lớn của ARA như CTCP tư nhân Warburg Pincus, và Công ty CK Asset Holdings của tỷ phú Li Ka-shing (Lý Gia Thành) từng cân nhắc về việc IPO (chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng) của Tập đoàn trị giá 95 tỷ USD ( tính theo tổng tài sản đang quản lý – AUM). Tuy nhiên, thương vụ với ESR đã mang đến tổng giá trị vốn hoá lên đến 15 tỷ USD, gấp 3 lần so với mục tiêu IPO là 5 tỷ USD mà ARA đã đặt ra.

Bà Chew cho biết: "Chúng tôi nghĩ tập đoàn càng lớn thì cơ hội càng nhiều. Nếu nhìn vào tất cả các công ty công nghệ, tất cả họ hiện nay đều rất lớn. Đến ngay cả công ty trị giá 5 tỷ USD còn chưa được xem là người khổng lồ". Trong 1 tuyên bố qua email, Chủ tịch ESR, ông Jeffrey Perlman cho biết quy mô công ty đủ lớn, với danh mục đầu tư trị giá 53 tỷ USD gồm nhiều kho giao vận, trung tâm dữ liệu lớn, sẽ thu hút được các nhà đầu tư toàn cầu đang muốn giao vốn tập trung hơn vào số ít nhà quản lý. Có vẻ các nhà đầu tư cũng đồng ý quan điểm này. Giá cổ phiếu ARA đã tăng gấp đôi trong 12 tháng, cao nhất trong 7 năm qua, đạt mức 3,29 đô-la Singapore vào tháng 8 khi có tin tức về thương vụ bán ARA. Trước đó, giai đoạn 2016 - 2020, giá cổ phiếu ARA dao động trong mức 1,5 - 2,5 đô-la Singapore.

Trong 5 năm qua, nợ công ty tăng 80% đạt mức 1,4 tỷ đô-la Singapore vào năm 2020 còn doanh thu giảm xuống mức 309 triệu đô-la Singapore. Bà Chew cho rằng không có gì đáng lo với đòn bẩy nợ (phản ánh số mua tài sản) vốn dĩ được duy trì ở mức ½ vốn chủ sở hữu.

Doanh thu chỉ là 1 phần và thường chịu tác động nổi trội bởi ngành luyện thiếc, bà cho biết thêm: "Là công ty đầu tư, vì vậy cần cân nhắc cả đóng góp từ các công ty thành viên và các liên doanh". Lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng 27%, đạt mức 100 triệu đô-la Singapore so với năm 2016 trước khi giảm còn 71 triệu đô-la Singapore vào năm ngoái (2020) do ảnh hưởng của dịch bệnh.



Hồi cuối tháng 6, cổ phiếu của Straits Trading được chiết khấu 23% so với giá trị tài sản ròng (NAV) giao dịch ở mức 4,03 đô-la Singapore (Kay Hian ở UOB ước tính NAV của công ty sẽ tăng lên mức 5,70 đô-la Singapore khi thương vụ ESR hoàn thành). Để so sánh, mức chiết khấu tại công ty Frasers Property và City Developments (đều của Singapore) lần lượt là 56% và 23%. Theo chia sẻ của Justin Tang, Trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á (trụ sở tại Singapore) của United First Partners, với cấu trúc của Straits Trading thì "nó sẽ luôn phải gánh chịu phần chiết khấu từ tập đoàn mẹ".

Đó cũng chính là nguồn cơn tức giận của bà Chew: "Tôi khó chịu và cáu tiết lên vì thị trường định giá NAV của Straits Trading không hợp lý".Thực tế, Công ty BĐS Straits (SRE) thuộc tập đoàn luôn đạt mức ROE bình quân 10% suốt 5 năm qua. Trong khi mức sinh lợi bình quân của các quỹ đầu tư, phát triển BĐS trên sàn chứng khoán Singapore cùng thời gian chỉ đạt khoảng 3,7%, theo số liệu của Bloomberg.

SRE đóng góp đến 83% lợi nhuận ròng của nửa đầu năm nay, vốn dĩ tăng lên mức 123 triệu đô-la Singapore so với mức $5,5 triệu đô-la Singapore cùng kì năm ngoái. Được bà Chew thành lập năm 2013 với tổng vốn cam kết ban đầu là 950 triệu đô-la Singapore, đến nay, Công ty đã tăng gần gấp đôi số vốn đầu tư tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và gần đây là châu Âu, sau thương vụ mua một công viên kinh doanh ở Vương quốc Anh hồi năm ngoái với giá 77 triệu bảng (tương đương 101 triệu USD).

Dịch bệnh khiến thương mại điện tử bùng nổ kèm theo nhu cầu kho bãi gia tăng giúp SRE thu lợi lớn nhờ vào chuỗi tài sản giao vận trị giá 517 triệu đô-la Singapore trải dài từ Úc đến Hàn Quốc. Straits Trading kỳ vọng lợi nhuận tăng cao và bắt đầu chứng khoán hoá một số tài sản thành trái phiếu trong một phần chiến lược lớn nhằm thanh lý các tài sản đến hạn vài tái đầu tư – dẫn lời bà Chew.



"Chứng khoán hoá là bước đi phù hợp và tôi nghĩ thị trường đã sẵn sàng [đón nhận]", theo chia sẻ qua email của Hugh Young - Chủ tịch khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (trụ sở tại Singapore) của Quỹ Aberdeen Standard Investment. Aberdeen là cổ đông của Straits Trading từ năm 2013 sau khi hoán đổi cổ phần của mình tại Công ty phân phối ô tô WBL lấy 6% cổ phần Straits Trading.

Mặc dù Quỹ [Aberdeen Standard Investment] đã bán bớt cổ phần [tại Straits Trading], Young vẫn đánh giá cao bà Chew cũng như "tài giải quyết các tài sản phức tạp". Bà Chew đã từng muốn mua lại toàn bộ WBL từ danh mục công ty của OCBC hồi năm 2012 nhưng sau khi bị ông Lee, sáng lập ngân hàng lớn thứ nhì ở Singapore, tăng giá hai lần, bà đã quyết định bán hết cổ phần của mình vào năm 2013 và thu về 400 triệu USD.

"Tìm kiếm giá trị" là bài học mà bà Chew đã học được từ ông mình (mất năm 2005, thọ 98 tuổi). Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes Châu Á năm 2014, bà nhớ lại hồi 20 tuổi, ông đã can ngăn bà mua trang sức khi mua sắm với lời khuyên từng trải: "Cháu biết đấy, Khim à, kim cương không sinh cổ tức". Tốt nghiệp cử nhân Luật trường Đại học Quốc gia Singapore năm 1984, bà Chew làm thuê cho công ty luật danh giá Drew & Napier trong 3 năm rồi mới gia nhập công ty đầu tư Tecity của gia tộc.

Bà luôn sát cánh bên ông mình – thường khuyên bà nên mua ít nhất một công ty mà ông đã mang về OCBC khi ông còn làm ở đây. Sau khi làm Chủ tịch Tecity, bà đã thực hiện di nguyện của ông là vào năm 2008, đã giành quyền kiểm soát 89% cổ phần của Straits Trading từ gia tộc Lee, chủ sở hữu OCBC (Tỷ lệ sở hữu của Tecity ngày nay tại Straits Trading còn 74%).

Khi khủng hoảng tài chính toàn cầu đảo lộn kinh tế thế giới, bà thiết lập nền tảng cải thiện ROI và thắt chặt kỉ luật tài chính. Đồng thời, bà tái cấu trúc bộ phận dịch vụ lưu trú của tập đoàn và bắt tay với hai anh em tỷ phú người Singapore là Robert và Philip Ng. Liên doanh Far East Hospitality Holdings (FEHH) của họ với 30% sở hữu thuộc về Straits Trading có 100 cơ sở với hơn 16.500 phòng ở 8 quốc gia, trong đó, mới thêm 1.300 phòng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương hồi năm ngoái.

Mặc dù liên doanh FEHH thiệt hại nặng trong nửa đầu năm nay do tác động của dịch Covid-19, bà Chew vẫn lạc quan cho rằng du lịch toàn cầu sẽ hồi phục như trước dịch vào năm 2023. Qua email, bà cho biết "Dù còn đối mặt nhiều thách thức nhưng [Công ty] đã lên kế hoạch hồi phục hậu đại dịch bằng cách đầu tư trước một số dự án khách sạn mới".



Bà Chew cũng chú trọng hiện đại hoá các sản nghiệp truyền thống như khai thác và luyện thiếc, được sở hữu thông qua cổ đông chiến lược là Công ty Luyện kim Malaysia. Ngành khai khoáng và luyện thiếc vẫn là ngành chủ lực của tập đoàn, đóng góp 85% doanh thu hợp nhất. Theo ước tính của Bloomberg, lợi nhuận kỳ vọng năm nay có thể đạt mức 63 triệu ringgit (tương đương 15 triệu USD), mức cao nhất kể từ năm 2009 và vượt xa lợi nhuận năm ngoái (đạt 16 triệu ringgit do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch). Thu nhập nhảy vọt nhờ giá cả tăng cao do dư cầu nguyên liệu thiếc vốn được dùng rộng rãi trong nhiều sản phẩm từ xe điện đến máy tính xách tay.

Trong nghiên cứu công bố hồi tháng 7, Geordie Wilkes, Trưởng nhóm nghiên cứu tại Công ty Sucden Financial (London, Anh) nhận định: "Thị trường thiếc tiếp tục dư cầu và rất ít khả năng thay đổi trong ngắn hạn". Giá thiếc trên Sàn giao dịch kim loại London tăng gần 80% từ đầu năm, chạm ngưỡng lịch sử là 38.059 USD vào ngày 24/9. Ông Wilkes kỳ vọng giá thiếc tiếp tục ổn định ở mức khoảng 35.000 USD/tấn đến hết năm 2022. Đây cũng là điềm lành cho mảng luyện kim của Tập đoàn Straits Trading khi nhà máy mới sẽ đi vào sản xuất vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2022.



Để mở rộng công suất, Công ty Luyện kim Malaysia đã chuyển đổi nhà máy luyện chì cũ ở Pulau Indah thành nhà máy luyện thiếc với công suất trung bình lên đến 60.000 tấn/năm. Con số này gấp rưỡi công suất nhà máy hiện hữu của Công ty ở Butterworth, Penang vốn đã có kế hoạch đóng cửa và chuyển đổi thành khu đô thị Straits City trong thập niên tới với các phức hợp khách sạn, bán lẻ, thương mại và nhà ở thương mại tổng trị giá lên đến 1 tỷ đô-la Singapore. Nhờ giá thiếc leo thang, bà Chew kỳ vọng trong vòng 1 năm sẽ thu hồi đủ 80 triệu ringgit đầu tư nhà máy luyện kim mới.



Ông Tang tại United First Partners cho rằng nếu bán mảng kinh doanh thiếc thì chắc chắn chênh lệch cổ phiếu của Straits Trading sẽ giảm đi. Nhiều người khác cũng tự hỏi liệu ngành thiếc hiện còn phù hợp [tập đoàn] không? Về vấn đề này, ông Young ở quỹ Aberdeen chia sẻ: "Những tài sản đó ở Malaysia có giá trị rất lớn, nhưng rất khó và mất nhiều thời gian để nhận ra".

Riêng bà Chew, trong nhiều năm, đã từ chối tất cả các đề nghị liên quan đến Công ty Luyện kim Malaysia, tất nhiên không phải vì cảm tính. Bà nói: "Tôi sẽ bỏ nó [ngành luyện thiếc] sau khi đạt được giá trị mình muốn. Tôi biết giá trị còn nhiều lắm, vì thế, chưa bỏ được".