Hoa lay ơn tại Lâm Đồng tăng giá, người bán liên tục nhổ hoa cho khách

Có mặt tại xã Hiệp An, phóng viên Dân Việt chứng kiến cảnh người dân đang tấp nập thu hoạch hoa lay ơn ngay trên những cánh đồng. Chị Đinh Thị Tưởng (thôn K’Long C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) cho biết, so với năm 2022, giá hoa lay ơn tại địa phương ổn định và cao hơn. Ngày 23 tháng Chạp, giá lay ơn loại 1 gia đình chị bán tại vườn đã đạt trên 53.000 đồng/bó 10 cành. Loại 2 và thấp hơn thì có giá trên 30.000 đồng/bó. Trung bình, 1.000 mét vuông chị Tưởng trồng được 25.000 cây, với khoảng 8.000 mét vuông thì năm nay gia đình chị thu hoạch được khoảng 210.000 cây lay ơn".