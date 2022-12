GRDP tỉnh Lâm Đồng tăng cao nhất khu vực Tây Nguyên

Sáng ngày 29/12, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế, xã hội năm 2022 để thông tin chi tiết về tình hình phát triển về nông, lâm ngư nghiệp, công nghiệp và xây dựng cùng ngành dịch vụ trong năm 2022.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Công Thạnh – Quyền Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2022 nền kinh tế của Lâm Đồng và cả nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài, lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở Châu Âu và Mỹ...

Ông Nguyễn Công Thạnh thông tin về số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng.

"Trong năm 2022, tình hình kinh tế, xã hội của Lâm Đồng có nhiều khởi sắc, có sự tăng trưởng mạnh mẽ và phục hồi trở lại với trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19. Kinh tế-xã hội của Lâm Đồng năm 2022 tăng trưởng ở hầu hết các ngành, khu vực kinh tế.

Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 theo giá trị so sánh 2010 tăng 12.09% so với cùng kỳ, tốc độ tăng như trên thì Lâm Đồng xếp thứ 9 so với cả nước và xếp thứ nhất vùng Tây Nguyên.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Lâm Đồng xếp thứ 9 cả nước và cao nhất khu vực Tây Nguyên.

Trong đó, khu vực I (khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản) đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 5,02, đóng góp 1,89 điểm phần trăm trong mức tăng chung của GRDP. Khu vực II (Khu vực Công nghiệp và xây dựng) đạt hơn 10.400 tỷ đồng, tăng 9,55%, đóng góp 1,8 điểm phần trăm. Đặc biệt, khu vực III (khu vực dịch vụ) tăng trưởng mạnh so với năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hoạt động dịch vụ, du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt hơn 23.200 tỷ đồng, tăng 21,21% so với cùng kỳ, đóng góp 8,09 điểm phần trăm trong mức tăng chung của GRDP", ông Nguyễn Công Thạnh cho biết.



Hoạt động dịch vụ, du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt hơn 23.200 tỷ đồng, tăng 21,21% so với cùng kỳ.

Theo Cục Thống kê tỉnh, trong năm 2023, Lâm Đồng đề ra mục tiêu tập trung vào phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột: Kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường với đặc thù vốn có về khí hậu, cảnh quan. Tiếp tục thực hiện phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo lợi thế của từng địa phương để tạo ra sản phẩm nông nghiệp có quy mô lớn, chất lượng cao.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Lâm Đồng sẽ tập trung phát triển công nghiệp chế biến sâu các loại nông sản, công nghiệp chế biến dược liệu, dược phẩm và thực phẩm chức năng từ sản phẩm nông nghiệp, cây dược liệu nhằm khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ.