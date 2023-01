Những ngày giáp tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, phóng viên Dân Việt đã có cơ hội được đến vườn quýt sai trĩu quả đang "làm mưa, làm gió" trên mạng xã hội của ông Đinh Trọng Tuệ. Vườn quýt của ông Tuệ được biết đến với những cành quýt sai trĩu, vàng óng trên nền cỏ xanh mướt, tạo nên điểm check in rất đẹp, cuốn hút khách du lịch.

Nhiều du khách thích thú chụp ảnh kỷ niệm trong vườn quýt của ông Đinh Trọng Tuệ.

Đúng theo chỉ dẫn của người dân địa phương, phóng viên đã đến được vườn của lão nông Đinh Trọng Tuệ khi những nhân công trong vườn đang mải miết thu hoạch những chùm quýt đường vàng rộ. Chủ nhân của khu vườn quýt rộng 1,5ha này cũng đang say sưa hướng dẫn du khách đến vườn tham quan, chụp ảnh.

Ông Đinh Trọng Tuệ kiểm tra vườn quýt của gia đình mình trong những ngày cận Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Cầm những quả quýt đường mới thu hoạch trong tay, ông Đinh Trọng Tuệ chia sẻ: "Từ năm 2007, tôi trồng quýt chỉ vì đam mê thôi. Thích làm nông, cây quýt lại rất đẹp, tôi đi tham quan thì thấy vùng đất của Đơn Dương khá phù hợp, vì vậy đã mua giống về trồng. Ban đầu vì cây giống không chuẩn và kỹ thuật chăm sóc chưa tốt nên năng suất không cao, cây quýt hay bị bệnh.

Năm đó, tôi chỉ trồng mấy nghìn mét vuông, do làm không có năng suất nên tôi đã tính đến việc phá bỏ để trồng cây khác. Thế nhưng nghĩ lại, loại quýt này trồng ở đây khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp nên nó ngon, mọng nước, ngọt thanh nên tôi đã cố gắng giữ lại rồi phát triển, nhân rộng ra hết diện tích đất của gia đình".

Vườn quýt là thành quả 16 năm miệt mài chăm sóc của gia đình ông Đinh Trọng Tuệ.

Vừa dẫn phóng viên đi dạo giữa hai hàng quýt chín vàng, đẹp mắt ông Tuệ cho hay, để trồng được cây quýt như ngày hôm nay ông đã phải đi tham quan và học hỏi khá nhiều. Dần dần kinh nghiệm xử lý bệnh cho cây cũng như quy trình chăm sóc cây quýt được hoàn thiện thì ông thấy rất đơn giản. Với 1,5ha đất trồng hai loại quýt đường và quýt hồng, mỗi năm ông Tuệ thu hoạch được từ 20-30 tấn quả.

Mỗi năm, gia đình ông Tuệ thu hoạch được từ 20-30 tấn quả, giá bán tại vườn là khoảng 30 ngàn đồng/kg.

"Hiện nay, vườn quýt đang được gia đình tôi chăm sóc theo quy trình 3T. Có nghĩa là an toàn, không hóa chất, không thuốc trừ sâu. Những ngày cuối năm từ tháng 12 đến Tết Nguyên Đán là thời điểm là du khách đến tham quan rất nhiều. Tôi thì chưa từng nghĩ đến làm dịch vụ du lịch tại vườn, thế nhưng do du khách truyền tai nhau đến check in, chụp ảnh nên tôi vẫn để khách vào tham quan và bán quả cho khách luôn.

Tuy nhiên, khi du khách đến tham quan thì chỉ được chụp ảnh, check in chứ không được tùy tiện hái trái vì việc này sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất vườn quýt của gia đình năm sau. Du khách có nhu cầu mua quýt sẽ có người cắt, cân và đóng gói cẩn thận. Những năm trước tôi để khách vào chụp ảnh tự do, nhưng năm nay tôi làm thêm một số tiểu cảnh, sắp xếp một số ghế ngồi chụp ảnh để khách có không gian hơn", ông Tuệ giới thiệu vườn quýt của mình.

Ông Tuệ trồng quýt theo quy trình 3T, nghĩa là an toàn, không hóa chất, không thuốc trừ sâu.

Có mặt tại vườn quýt của gia đình ông Tuệ, chị Hà Phương chia sẻ: "Biết đến vườn quýt của chú Tuệ nhờ một người bạn ở TP.Đà Lạt giới thiệu, tôi đã cùng người thân đến chụp ảnh mặc dù vườn khá xa. Tuy nhiên, vườn quýt lại rất đẹp, trái sai trĩu quả vàng óng, bên dưới cỏ được phủ xanh rất đẹp nên khi chụp ảnh thì rất tuyệt vời. Khác với những vườn quýt khác tôi từng đến, vườn của chú Tuệ rất đồng đều, trái sai và đặc biệt là trồng trong vùng khí hậu rất trong lành, phù hợp để tham quan nghỉ dưỡng".

Những sọt quýt chín vàng được thu hoạch để cung cấp cho thương lái những ngày cận Tết Nguyên Đán.

Hiện nay, quýt sau khi thu hoạch được ông Tuệ bán chủ yếu cho thương lái nhưng vẫn không đủ để cung cấp cho thị trường. Ông Tuệ cũng cho hay, vừa qua có một số đơn vị tại TP.Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề thu mua quýt của ông, tuy nhiên do khách hàng khoảng 10 năm nay của ông vẫn tiêu thụ ổn định nên ông chưa đồng ý. Trong thời gian tới, ông Tuệ có ý định mở rộng diện tích trồng quýt tại địa phương. Bên cạnh đó liên kết với những hộ dân trong vùng có nhu cầu trồng quýt để tăng sản lượng cung cấp cho thị trường dịp cuối năm.