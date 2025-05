Moscow. Ảnh RIA

Hơn 150 quốc gia và hơn 20 tổ chức quốc tế đã được mời tham dự cuộc họp quốc tế lần thứ 13 của các đại diện cấp cao phụ trách các vấn đề an ninh, sẽ được tổ chức tại Moscow từ ngày 27 đến 29/5 dưới sự chủ trì của Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu, dịch vụ báo chí của Hội đồng An ninh Liên bang Nga đưa tin.

"Lời mời tham gia diễn đàn đã được gửi đến hơn 150 quốc gia ở Nam và Đông bán cầu, các nước CIS, CSTO, EAEU, SCO, cũng như đến lãnh đạo của hơn 20 tổ chức quốc tế. Chương trình nghị sự của diễn đàn lần thứ 13 bao gồm các vấn đề hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh", tuyên bố cho biết.

Hội đồng Bảo an Liên bang Nga đã tổ chức cuộc họp quốc tế thường niên của các đại diện cấp cao phụ trách các vấn đề an ninh kể từ năm 2010. Diễn đàn là một nền tảng quốc tế quan trọng để trao đổi quan điểm về mọi vấn đề liên quan đến an ninh toàn cầu và các cơ chế tăng cường hợp tác giữa các nước đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, cũng như những thách thức và mối đe dọa mới.