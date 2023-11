Góp ý cho dự thảo luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sáng 27/10, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở là "cánh tay nối dài" của công an xã; nếu không giới hạn độ tuổi, người tuổi U70 vẫn canh gác ban đêm hay điều tiết giao thông không phù hợp, thậm chí phản cảm.