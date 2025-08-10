Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 10/08/2025 22:19 GMT+7

Không chỉ là kỷ lục châu Á: Chùa Bái Đính nay lại được cả thế giới công nhận là "Điểm đến nổi bật"

Vũ Thượng Chủ nhật, ngày 10/08/2025 22:19 GMT+7
Chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) vừa vinh dự nhận giải thưởng “Travellers’ Choice Awards 2025” từ TripAdvisor, nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới. Đây là sự công nhận quý giá, khẳng định sức hấp dẫn và uy tín vượt trội của ngôi chùa trong mắt du khách Quốc tế.
Giải thưởng đặc biệt với "tích xanh" danh giá

Điều đặc biệt là, chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) là điểm đến duy nhất trong danh sách được trao tặng giải thưởng “Điểm đến nổi bật” kèm theo biểu tượng “tích xanh” xác nhận từ TripAdvisor. Biểu tượng này không chỉ chứng minh sự tin cậy tuyệt đối mà còn giúp chùa Bái Đính nổi bật hơn hẳn so với hàng triệu hồ sơ khác trên nền tảng này.

Chùa Bái Đính ở Ninh Bình được vinh danh tại “Travellers’ Choice Awards 2025”. Ảnh: Sở DLNB
Khung cảnh chùa Bái Đính yên bình, bao quanh là rừng và núi xanh mướt. Ảnh: Sở DLNB

Đây là kết quả của hàng triệu đánh giá và phản hồi tích cực từ du khách khắp năm châu, minh chứng cho chất lượng dịch vụ, vẻ đẹp kiến trúc và giá trị văn hóa - tâm linh mà ngôi chùa mang lại.

Giải thưởng danh giá này còn là động lực để Chùa Bái Đính tiếp tục phấn đấu lọt vào Top 1% vàng – Best of the Best, giải thưởng cao quý nhất của TripAdvisor. Đây là cột mốc mà bất kỳ điểm đến nào cũng ao ước.

Chùa Bái Đính, điểm đến "kỷ lục" tại Di sản thế giới Tràng An

Nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, Chùa Bái Đính không chỉ nổi tiếng với quy mô hoành tráng mà còn sở hữu nhiều kỷ lục ấn tượng. Nơi đây là nơi hội tụ những công trình độc đáo như: Tượng Phật dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á, tháp xá lợi Phật cao nhất châu Á…

Chùa Bái Đính được biết đến với nhiều "kỷ lục" tại Di sản thế giới Tràng An. Ảnh: Sở DLNB

Mỗi năm, chùa Bái Đính ở Ninh Bình đón hàng triệu lượt khách tham quan, đặc biệt vào mùa lễ hội đầu xuân.

Du khách đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc, tìm hiểu giá trị lịch sử mà còn để hành hương, cầu may và hòa mình vào không khí tâm linh, văn hóa truyền thống.

Du lịch Ninh Bình: Điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam

Giải thưởng của Chùa Bái Đính không chỉ là niềm tự hào của riêng ngôi chùa mà còn là dấu ấn quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của du lịch Ninh Bình. Tỉnh Ninh Bình, với hệ thống tài nguyên du lịch phong phú và độc đáo, đang dần trở thành một điểm đến trọng điểm của cả nước.

Du lịch Ninh Bình luôn thu hút du khách tìm về tham quan bởi cảnh đẹp hiếm có. Ảnh: M Đ

Với những giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, thẩm mỹ và văn hóa, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, cũng là di sản hỗn hợp duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, du lịch Ninh Bình đã thu hút khoảng 14,7 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,25 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu ước tính 13,34 nghìn tỷ đồng.

Mùa sen nở rộ, giới trẻ nô nức về Ninh Bình chụp ảnh. Ảnh: N L

Dự kiến cả năm 2025, tỉnh sẽ đón 18 triệu lượt khách, với doanh thu 18.000 tỷ đồng. Những con số ấn tượng này cho thấy du lịch Ninh Bình đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo việc làm cho hàng vạn người lao động.

Việc Chùa Bái Đính được vinh danh trên trường quốc tế không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực gìn giữ di sản mà còn là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội lớn để du lịch Ninh Bình tiếp tục vươn xa, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Tin cùng chuyên mục

Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT

Nghệ sĩ Nhân dân, giám đốc Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần bức xúc trước tin đồn thất thiệt về mối quan hệ với cộng đồng LGBT.

Hai Trung tá công an là diễn viên nổi tiếng trên phim truyền hình Việt

Văn hóa - Giải trí
Hai Trung tá công an là diễn viên nổi tiếng trên phim truyền hình Việt

Video Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ bất ngờ xuất hiện khiến khán giả xúc động

Văn hóa - Giải trí
Video Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ bất ngờ xuất hiện khiến khán giả xúc động

Ngô Thanh Vân xúc động chào đón con đầu lòng

Văn hóa - Giải trí
Ngô Thanh Vân xúc động chào đón con đầu lòng

Thiếu tướng Đức Trịnh cùng 4 Nghệ sĩ Nhân dân tên tuổi kể về Nhà giáo Nhân dân Hoàng Kiều - bố ruột nhạc sĩ Giáng Son

Văn hóa - Giải trí
Thiếu tướng Đức Trịnh cùng 4 Nghệ sĩ Nhân dân tên tuổi kể về Nhà giáo Nhân dân Hoàng Kiều - bố ruột nhạc sĩ Giáng Son

Du lịch Ninh Bình 'cất cánh': Từ vùng đất cổ đến cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam
Xã hội

Du lịch Ninh Bình "cất cánh": Từ vùng đất cổ đến cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam

Xã hội

Là vùng đất Cố đô nghìn năm văn hiến, nơi in dấu lịch sử vàng son của các triều đại phong kiến, Ninh Bình đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực. Với hệ thống di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng những chiến lược phát triển đột phá, ngành du lịch Ninh Bình đang "cất cánh", hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, mang lại diện mạo thịnh vượng cho mảnh đất đế đô.

Netanyahu nêu “cách tốt nhất để kết thúc nhanh chóng chiến tranh”, LHQ cảnh báo chương kinh hoàng mới
Thế giới

Netanyahu nêu “cách tốt nhất để kết thúc nhanh chóng chiến tranh”, LHQ cảnh báo chương kinh hoàng mới

Thế giới

Phát biểu trước truyền thông quốc tế ngày 10/8, Thủ tướng Israel Netanyahu lặp lại cam kết Israel sẽ lật đổ Hamas và nắm quyền kiểm soát an ninh tại Gaza, bao gồm việc thiết lập một “vùng an ninh” ở ranh giới với Israel.

Chuyên gia phương tây cảnh báo những gì Ukraine sẽ hành động trước cuộc gặp Trump - Putin
Thế giới

Chuyên gia phương tây cảnh báo những gì Ukraine sẽ hành động trước cuộc gặp Trump - Putin

Thế giới

Zoltan Koskovich, một nhà phân tích tại Trung tâm Quyền cơ bản của Hungary , cảnh báo rằng Ukraine sẽ làm mọi cách để phá hoại cuộc gặp lãnh đạo Nga - Mỹ vào tuần sau .

Nông thôn Tây Bắc: Sa Pa phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Sa Pa phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng 10/8, UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo “Ứng dụng khoa học – công nghệ trong phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững của Khu du lịch quốc gia Sa Pa”.

Tin tối (10/8): Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ
Thể thao

Tin tối (10/8): Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ

Thể thao

Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ; Son Heung-min cảm thấy may mắn khi được đối đầu với Messi; Sesko đi ăn tối cùng người đại diện; Greenwood bị Mings xé áo; Calvert-Lewin muốn đầu quân cho M.U.

Xe ô tô đang chạy trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, bất ngờ bốc cháy
Chuyển động Sài Gòn

Xe ô tô đang chạy trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, bất ngờ bốc cháy

Chuyển động Sài Gòn

Ô tô đang lưu thông trong cơn mưa lớn trên đường Gò Dưa, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức (cũ) bất ngờ xảy ra cháy ở phần đầu, tối 10/8.

Chung Hân Đồng sống kín tiếng sau nhiều lần lận đận chuyện tình duyên
Văn hóa - Giải trí

Chung Hân Đồng sống kín tiếng sau nhiều lần lận đận chuyện tình duyên

Văn hóa - Giải trí

Chung Hân Đồng chọn cuộc sống kín tiếng sau những đổ vỡ tình cảm. Cô tập trung vào công việc và dần tìm lại sự bình yên cho riêng mình.

Thủ tướng: Tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân như 'khoán 10' trong nông nghiệp trước đây
Kinh tế

Thủ tướng: Tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân như "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây

Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, tạo đột phá thực sự để phát triển kinh tế tư nhân tương tự "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây.

TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn

Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều 10/8 đã biến nhiều tuyến đường ở ở Thủ Đức, Gò Vấp, TP.HCM ngập nặng, hàng loạt xe chết máy, gây tắc nghẽn giao thông.

New York Times: Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa thực sự vào tuần tới
Thế giới

New York Times: Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa thực sự vào tuần tới

Thế giới

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8 tới sẽ trở thành cơn ác mộng đối với Kiev, tờ New York Times (NYT) đưa tin .

Phút sinh tử ở khu vực bãi biển nhà thờ đổ Hải Lý: 5 du khách bị sóng cuốn và cuộc giải cứu ngoạn mục
Tin tức

Phút sinh tử ở khu vực bãi biển nhà thờ đổ Hải Lý: 5 du khách bị sóng cuốn và cuộc giải cứu ngoạn mục

Tin tức

Nhờ sự giúp đỡ và kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp của người dân và chủ nhà hàng tại khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình), 5 du khách, trong đó có một trẻ em, đã được cứu sống kịp thời sau khi bị sóng biển cuốn trôi.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón may mắn, con đường tài chính suôn sẻ, có cơ hội thoát nghèo sang giàu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón may mắn, con đường tài chính suôn sẻ, có cơ hội thoát nghèo sang giàu

Gia đình

Tử vi ngày mai cho thấy, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn tài chính phi thường, khiến họ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người!

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lần đầu trải lòng về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng
Xã hội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lần đầu trải lòng về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng

Xã hội

Chiều 10/8, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng. Chủ đề này đang nhận được sự quan tâm của dư luận vài ngày qua khi liên tiếp có ca ngừng tim ngoại viện.

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai
Thể thao

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai

Thể thao

Trong thông báo vừa đưa ra trên trang chủ, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã xác nhận việc ký hợp đồng với ngôi sao từng khoác áo tuyển Việt Nam, Phan Văn Santos.

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có 'lương khủng'
Nhà nông

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có "lương khủng"

Nhà nông

Thay vì tiếp tục theo lối mòn với những loài vật nuôi truyền thống, chị Võ Thị Ngọc Lan, nông dân xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) đã quyết định lựa chọn mô hình nuôi chim đà điểu-loài chim khổng lồ. Nhờ sự nhạy bén, chị Lan đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công), người hành hung cô gái trẻ tại sảnh chung cư ở Hà Nội.

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu 'thắp lửa' tình yêu nước và gắn kết cộng đồng
Văn hóa - Giải trí

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu "thắp lửa" tình yêu nước và gắn kết cộng đồng

Văn hóa - Giải trí

Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm... ra sản phẩm mới nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản
Nhà nông

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản

Nhà nông

Giữa những đồi chè xanh bạt ngàn ở xóm La Giang, xã Quang Sơn (tỉnh Thái Nguyên), chị Vi Thị Phương, người phụ nữ dân tộc Tày vẫn ngày ngày ngày trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản.

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài 'gà đồng biết lặn'
Nhà nông

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài "gà đồng biết lặn"

Nhà nông

Đến hẹn lại lên, những ngày này người dân trên địa bàn tỉnh An Giang lại háo hức đón chờ mùa “săn” sản vật, đặc sản nước nổi như cá linh non, rắn đồng, ếch đồng, cua đồng, bông súng... Chỉ cần đem lưới, dớn, lờ... ra đồng thì cá linh non, cá chốt, cua đồng, rắn đồng...đua nhau chạy vào.

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030
Kinh tế

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030

Kinh tế

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện quan trọng với cả hai nước, góp phần tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư.

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy
Thế giới

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy

Thế giới

Lực lượng Phòng vệ Ukraine hoàn toàn quét sạch quân Nga khỏi khu dân cư Bezsalivka, tỉnh Sumy - theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe
Media

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe

Media

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang dần hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa phát động đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9.

Cao thủ nào trong kiếm hiệp Kim Dung có tới 2 đồ đệ là đệ nhất thiên hạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Cao thủ nào trong kiếm hiệp Kim Dung có tới 2 đồ đệ là đệ nhất thiên hạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Cao thủ này không chỉ sở hữu võ công cái thế mà còn là là người rất có nhân phẩm và nhãn quan.

'Cơn địa chấn' cổ phiếu Hoà Phát: Tỷ phú Trần Đình Long kiếm được bao nhiêu tiền sau một tuần giao dịch?
Nhà đất

'Cơn địa chấn' cổ phiếu Hoà Phát: Tỷ phú Trần Đình Long kiếm được bao nhiêu tiền sau một tuần giao dịch?

Nhà đất

VN-Index bứt phá, HPG dẫn dắt thị trường với mức tăng hơn 11% lên đỉnh 3 năm, khối ngoại mua ròng kỷ lục. Đà tăng giúp tài sản tỷ phú Trần Đình Long vọt lên 2,8 tỷ USD, thăng 93 hạng trên bảng Forbes.

Nông thôn Tây Bắc: Người dân Nậm Hàng chung tay 'biến hình' làng quê, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Người dân Nậm Hàng chung tay "biến hình" làng quê, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng

Lai Châu Ngày Mới

Cũng như những xã khác ở vùng nông thôn Tây Bắc, Nậm Hàng (Lai Châu) đang sục sôi khí thế thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể xã cùng với người dân các bản cùng nhau ra quân dọn dẹp, chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Từ những con đường đầy rác, cỏ dại, Nậm Hàng đang khoác lên mình tấm áo mới, đẹp đẽ và văn minh.

'Biển người' nhuộm đỏ sân Mỹ Đình trước giờ G concert 'Tổ quốc trong tim'
Ảnh

"Biển người" nhuộm đỏ sân Mỹ Đình trước giờ G concert "Tổ quốc trong tim"

Ảnh

Sân vận động Mỹ Đình ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, hàng chục nghìn người dân đổ về trong bầu không khí hào hùng, náo nhiệt nhiều giờ trước khi diễn ra concert “Tổ quốc trong tim” vào 20h tối nay.

Người trong đội cứu hộ kể lại việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn
Tin tức

Người trong đội cứu hộ kể lại việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn

Tin tức

Sau 6 ngày tìm kiếm, thi thể nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa đã tìm thấy.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp những người bạn Hàn Quốc
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp những người bạn Hàn Quốc

Thế giới

Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8/2025, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Tổng Bí thư cũng có cuộc gặp những người bạn Hàn Quốc.

Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai bứt phá sau sáp nhập, kinh tế tăng trưởng ấn tượng
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai bứt phá sau sáp nhập, kinh tế tăng trưởng ấn tượng

Lào Cai thi đua yêu nước

Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lào Cai (mới) đã đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025 cho thấy một bức tranh đầy lạc quan với nhiều chỉ số tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ, khẳng định những quyết sách đúng đắn và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân.

