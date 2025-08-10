Không chỉ là kỷ lục châu Á: Chùa Bái Đính nay lại được cả thế giới công nhận là "Điểm đến nổi bật"

Giải thưởng đặc biệt với "tích xanh" danh giá

Điều đặc biệt là, chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) là điểm đến duy nhất trong danh sách được trao tặng giải thưởng “Điểm đến nổi bật” kèm theo biểu tượng “tích xanh” xác nhận từ TripAdvisor. Biểu tượng này không chỉ chứng minh sự tin cậy tuyệt đối mà còn giúp chùa Bái Đính nổi bật hơn hẳn so với hàng triệu hồ sơ khác trên nền tảng này.

Chùa Bái Đính ở Ninh Bình được vinh danh tại “Travellers’ Choice Awards 2025”. Ảnh: Sở DLNB

Khung cảnh chùa Bái Đính yên bình, bao quanh là rừng và núi xanh mướt. Ảnh: Sở DLNB

Đây là kết quả của hàng triệu đánh giá và phản hồi tích cực từ du khách khắp năm châu, minh chứng cho chất lượng dịch vụ, vẻ đẹp kiến trúc và giá trị văn hóa - tâm linh mà ngôi chùa mang lại.

Giải thưởng danh giá này còn là động lực để Chùa Bái Đính tiếp tục phấn đấu lọt vào Top 1% vàng – Best of the Best, giải thưởng cao quý nhất của TripAdvisor. Đây là cột mốc mà bất kỳ điểm đến nào cũng ao ước.

Chùa Bái Đính, điểm đến "kỷ lục" tại Di sản thế giới Tràng An

Nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, Chùa Bái Đính không chỉ nổi tiếng với quy mô hoành tráng mà còn sở hữu nhiều kỷ lục ấn tượng. Nơi đây là nơi hội tụ những công trình độc đáo như: Tượng Phật dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á, tháp xá lợi Phật cao nhất châu Á…

Chùa Bái Đính được biết đến với nhiều "kỷ lục" tại Di sản thế giới Tràng An. Ảnh: Sở DLNB

Mỗi năm, chùa Bái Đính ở Ninh Bình đón hàng triệu lượt khách tham quan, đặc biệt vào mùa lễ hội đầu xuân.

Du khách đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc, tìm hiểu giá trị lịch sử mà còn để hành hương, cầu may và hòa mình vào không khí tâm linh, văn hóa truyền thống.

Du lịch Ninh Bình: Điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam

Giải thưởng của Chùa Bái Đính không chỉ là niềm tự hào của riêng ngôi chùa mà còn là dấu ấn quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của du lịch Ninh Bình. Tỉnh Ninh Bình, với hệ thống tài nguyên du lịch phong phú và độc đáo, đang dần trở thành một điểm đến trọng điểm của cả nước.

Du lịch Ninh Bình luôn thu hút du khách tìm về tham quan bởi cảnh đẹp hiếm có. Ảnh: M Đ

Với những giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, thẩm mỹ và văn hóa, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, cũng là di sản hỗn hợp duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, du lịch Ninh Bình đã thu hút khoảng 14,7 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,25 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu ước tính 13,34 nghìn tỷ đồng.

Mùa sen nở rộ, giới trẻ nô nức về Ninh Bình chụp ảnh. Ảnh: N L

Dự kiến cả năm 2025, tỉnh sẽ đón 18 triệu lượt khách, với doanh thu 18.000 tỷ đồng. Những con số ấn tượng này cho thấy du lịch Ninh Bình đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo việc làm cho hàng vạn người lao động.

Việc Chùa Bái Đính được vinh danh trên trường quốc tế không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực gìn giữ di sản mà còn là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội lớn để du lịch Ninh Bình tiếp tục vươn xa, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.