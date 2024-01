Hương Giang du học Úc được một năm, cảm thấy may mắn khi được trở về quê đón Tết cùng ba mẹ và ông bà. Giang cho biết chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày rời xa gia đình đến một nơi xa. “Càng đi xa, tôi lại càng thấy quý trọng từng khoảnh khắc bên người thân, thật may mắn khi Tết này gia đình chúng tôi vẫn được quay quần bên nhau”, Giang chia sẻ và cho biết rất mong chờ món bún bò do tay mẹ nấu.