TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tối 7/9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp chào Xuân 2023.

Theo Ban tổ chức, chương trình nhằm thể hiện sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo TP.HCM đối với kiều bào ở nước ngoài. Đồng thời dịp này, lãnh đạo TP.HCM cũng chia sẻ những thông tin về chủ trương của Đảng, Nhà nước, những thành tựu nổi bật trong năm qua và giới thiệu định hướng phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023 cũng như những năm tiếp theo.



Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại buổi gặp gỡ kiều bào. Ảnh: M.Q

Tham dự buổi gặp mặt có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Ngô Hướng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và 1.600 kiều bào ở khắp thế giới.

TP.HCM ghi nhận những đóng góp của kiều bào

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phan Hồ Hải chia sẻ, năm 2022 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với TP.HCM. Theo đó, TP.HCM đã phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 với những khó khăn, thách thức không nhỏ; tình hình chính trị, kinh tế toàn cầu và khu vực có nhiều biến động.

Dù vậy, TP.HCM đã đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống, trong đó, GRDP năm 2022 tăng 9,03% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Hải nhận định, tuy không phải là mức tăng trưởng cao so với những năm trước, nhưng điều này đã thể hiện sự nỗ lực của thành phố, góp phần ổn định tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã hoàn thành.

Để có được thành tích này, ngoài sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt khó của các ngành, các cấp, sự chung sức của các tầng lớp nhân dân... không thể thiếu sự đóng góp của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Kiều bào tại buổi gặp gỡ lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: H.R

"Chúng tôi được biết rằng, trong năm vừa qua, có nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đã đóng góp rất tích cực, ủng hộ vật chất và quà tặng kịp thời trong công tác phòng chống Covid-19 của cả nước và TP.HCM... Tôi rất xúc động khi được biết, nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới dù tuổi cao vẫn miệt mài đóng góp cho công cuộc phát triển, hợp tác quốc tế về khoa học của đất nước, đào tạo nhiều cán bộ khoa học cho quê hương", ông Hải nói.

Tại buổi gặp gỡ, ông Hải cũng chia sẻ với kiều bào về những thành tích đạt được trong năm ở các lĩnh vực như văn hóa, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, công tác cải cách hành chính, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, lĩnh vực y tế, giáo dục, giảm ùn tắc giao thông, đầu tư và xây dựng hạ tầng,...

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Lê Thị Mỹ Châu (kiều bào Hoa Kỳ), Chủ tịch Công ty Cổ phần Vinafirst. Ảnh: H.R

Ngoài ra, những định hướng phát triển thành phố đến năm 2025 và những năm tiếp theo của TP.HCM gồm đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị phù hợp với xu hướng đô thị thông minh, xanh, thân thiện môi trường; Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế tập thể, tư nhân; Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Kiều bào là "chất xúc tác" ngoại giao quan trọng

Ông Phan Hồ Hải chia sẻ, trong những năm qua, TP.HCM có hơn 400 chuyên gia, trí thức kiều bào về làm việc dài hạn; gần 200 trí thức hợp tác trực tiếp với các trường đại học, khu công nghệ cao, các bệnh viện…

Song song đó, đã có gần 3.000 công ty có vốn của kiều bào được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn điều lệ hơn 45.000 tỷ đồng. Mỗi năm, có khoảng 30.000 người Việt trẻ ở nước ngoài về thăm quê, tìm kiếm cơ hội kinh doanh bằng các dự án khởi nghiệp...

Lãnh đạo TP.HCM trao huy hiệu thành phố, bằng khen thành phố cho các tổ chức, cá nhân người Việt ở nước ngoài tiêu biểu. Ảnh: H.R

Về kiều hối, năm 2022 đạt 6,8 tỷ USD. Tỉ lệ kiều hối tại TP.HCM luôn chiếm từ 40 - 50% tỉ lệ kiều hối của cả nước....



"Có thể nói, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là "chất xúc tác" quan trọng đối với những thành công của hoạt động ngoại giao nhân dân. Qua các hoạt động giao lưu văn hóa, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã và đang góp phần giữ gìn bản sắc và quảng bá những giá trị văn hóa dân tộc. Xây dựng hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy, lan tỏa và giành được sự yêu mến của bạn bè các nước, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế", ông Hải nhấn mạnh.

Dịp này, lãnh đạo UBND TP.HCM đã thay mặt Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Lê Thị Mỹ Châu (kiều bào Hoa Kỳ) - Chủ tịch Công ty Cổ phần Vinafirst, thành viên HĐQT Công ty Pacific Foods (TP.HCM) với thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống Covid-19.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho 12 cá nhân nổi bật; trao tặng Bằng khen Thành phố cho 20 tập thể và cá nhân Việt kiều xuất sắc.