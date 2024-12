Ông Lương Văn Khôi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM)

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dù có sự cải thiện đáng kể so với 10 năm trước, nhưng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Các ngành xuất khẩu chủ lực như da giày, may mặc và điện tử dù mang lại giá trị ngoại hối lớn nhưng hiệu quả chỉ đạt khoảng 50%, chủ yếu do doanh nghiệp vẫn dựa vào mô hình gia công. Do đó, nếu khai thông được hiệu quả doanh nghiệp, tăng trưởng hai con số không phải là điều khó khăn.

TS Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia tài chính – ngân hàng

Việt Nam có cơ hội lớn thu hút vốn từ Mỹ, đặc biệt trong công nghệ cao và bán dẫn. Quyết định của Nvidia đặt trung tâm R&D tại Việt Nam là tín hiệu tích cực cho quá trình hiện đại hóa công nghiệp. Tuy nhiên, cuộc thương chiến Mỹ - Trung có thể là "con dao hai lưỡi", Việt Nam cần cẩn trọng để tránh trở thành "trạm trung chuyển" hàng hóa của Trung Quốc và bị Mỹ giám sát chặt chẽ. Thị trường châu Âu cũng hứa hẹn tiềm năng lớn, dù nhu cầu có thể bị ảnh hưởng bởi xung đột Ukraine. Hàng hóa Việt Nam với giá thành cạnh tranh vẫn có lợi thế lớn. Bên cạnh việc nắm bắt cơ hội, Việt Nam cần tái cơ cấu nền kinh tế để thích ứng với biến động toàn cầu.

TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV

Doanh nghiệp Việt cần tận dụng tốt các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lãi suất… để cơ cấu lại hoạt động, kiểm soát rủi ro tài chính, dòng tiền. Đặc biệt phải nắm bắt các xu hướng lớn như xanh hóa; số hóa; tích hợp các yếu tố ESG - phát triển bền vững; đón đầu xu hướng công nghệ, nhất là các công nghệ mới (AI, tự động hóa, an ninh mạng...).

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Kết quả tích cực mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2024 sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy trong năm 2025. Đặc biệt, chất lượng thể chế được cải thiện đáng kể, đánh dấu một giai đoạn đồng bộ hóa hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng và minh bạch, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Dự báo, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào một chu kỳ mới vào năm 2025. Dù đối mặt với không ít thách thức, nhưng sự điều hành linh hoạt và hiệu quả của Chính phủ được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt khó khăn, tạo đà phát triển ổn định hơn.