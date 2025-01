Từng là doanh nghiệp tiêu biểu

Ngày 3/1, thông tin, hình ảnh về việc lực lượng công an khám xét nhà riêng bà Chu Thị Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức khiến dư luận xôn xao. Đồng thời, công an cũng tiến hành khám xét trụ sở của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức ở số 2 đường Lê Mao, thành phố Vinh, Nghệ An.



Bà Chu Thị Thành là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, mẹ của "đại gia kim cương Chu Đăng Khoa" nổi danh khi yêu những sao hạng A của showbiz Việt có thời điểm là doanh nghiệp dẫn đầu cả tỉnh Nghệ An về nộp thuế với số tiền ngàn tỷ mỗi năm.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức từng là doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Nghệ An về nộp thuế. Năm 2021, doanh nghiệp này nộp thuế với số tiền 1.820 tỷ đồng. Ảnh: N.T

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào hoạt động từ năm 2001. Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi…

Trong đó, lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên tuổi của Thiên Minh Đức, là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng có quy mô lớn ở Bắc Trung Bộ. Với mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Bên cạnh đó TMD Group là chủ sở hữu thương hiệu Vận tải biển DKC Shipping, sở hữu các công ty con là Công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi,...

Thiên Minh Đức từng là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An năm 2021 với 1.820 tỷ đồng và là nhóm những doanh nghiệp địa phương đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước.

Công an có mặt tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiêm Minh Đức vào ngày 3/1. Ảnh: C.Th

Tháng 12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An ra thông báo số 4224 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, do công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì công ty này không chấp hành nộp tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp theo Thông báo tiền thuế nợ số 9609 ngày 12/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An với số tiền bị cưỡng chế là hơn 728,5 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức

Ngày 4/1/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo số 15/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (KDXD) và những vi phạm pháp luật liên quan đến việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu do Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quản lý.

Nhiều phương tiện của lực lượng chức năng đỗ trước cổng căn nhà số 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An. Căn nhà số 289 là tư gia của bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: C.Th

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng 2 thương nhân đầu mối KDXD khác đã trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG đối với khối lượng xăng dầu "vượt" so với khối lượng trên sổ sách, dẫn đến trích lập Quỹ BOG sai với số tiền khoảng 4.793 triệu đồng và chi sử dụng Quỹ BOG sai với số tiền khoảng 22.566 triệu đồng. Vì vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (bị phạt 3 lần); Công ty Xuyên Việt Oil (bị phạt 3 lần) và Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (bị phạt 4 lần).

Thanh tra Chính phủ cũng xác định, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức còn thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp, dẫn đến, từ năm 2018 - 2021, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường (BVMT) kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là 3.287.650,7 triệu đồng.

Dù nợ Ngân sách Nhà nước (NSNN) tiền thuế BVMT nhưng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu) đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2017 đến 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã cho 2 cá nhân là ông Chu Đăng Khoa - Phó Tổng Giám đốc và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty mượn số tiền lên đến 7.485,280 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, cả bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa đang còn nợ Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức với tổng số tiền trên 1.396 tỷ đồng.

Trước những sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.