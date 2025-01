Giá USD hôm nay 4/1: Về dưới mốc 109, tỷ giá "chợ đen" đi ngang

Giá USD hôm nay 4/1 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang đứng ở mức 108,78, giảm 0,4%.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Đồng đô la Mỹ (USD) đã tăng mạnh nhằm bắt đầu năm mới khi các giao dịch trở lại bình thường sau kỳ nghỉ lễ. Chỉ số USD tăng hơn 0,7% vào thứ năm (2/1, theo giờ địa phương) và đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2022 là quanh ngưỡng 109,50. Tuy nhiên, chỉ số đảo chiều giảm ngay sau đó.

Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bày tỏ sự thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất và các chính sách của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ và có khả năng làm tăng áp lực về lạm phát.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo tháng 12 rằng "hiện Fed cần phải thận trọng trong quá trình cắt giảm lãi suất cũng như trong mọi quyết sách tiền tệ và tìm kiếm những manh mối, dữ liệu cho thấy sự tiến triển về lạm phát".

Trong bối cảnh trên, đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh trong năm 2025 khi các chính sách thuế quan và biện pháp tài khóa dưới nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng Thống Trump được làm rõ và triển khai.

Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Saxo, cũng dự báo: “Sức mạnh của đồng đô la có thể duy trì cho đến đầu năm 2025 do câu chuyện về sự đặc biệt của nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn, đi kèm với lợi suất trái phiếu chính phủ ở mức cao”.

Giá USD hôm nay 4/1 trong nước đảo chiều giảm

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.334 VND/USD, giảm 8 đồng so với phiên trước đó.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.117 – 25.550 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.220 - 25.550 VND/USD, giảm 9 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.250 - 25.550 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.145 - 25.550 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.700 - 25.800 VND/USD, đi ngang so với cùng thời điểm hôm qua.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 555 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 250 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở ngày 3/1. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 3/1, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 1.000 tỷ đồng được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành hai loại tín phiếu, bao gồm kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày. Kết quả, 100% khối lượng tín phiếu trúng đầu, trong đó: 7.300 tỷ đồng đối với kỳ hạn 7 ngày và 5.000 tỷ đồng đối với kỳ hạn 14 ngày; cùng mức lãi suất 4%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 4/1 hiện ở mức 4,03%, giảm 0,01% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,37%; Kỳ hạn 2 tuần là 4,5%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,41%;...