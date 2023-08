Lai Châu: Lũ, sạt lở đất đá làm 4 người thiệt mạng, 3 người bị thương

Từ ngày 4 đến ngày 6/8, trên địa bàn huyện Than Uyên (Lai Châu) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ sau 19h ngày 04/8 đến 15h ngày 5/8 các nơi phổ biến từ 30 - 86mm, hiện tại vẫn đang tiếp tục mưu lớn kéo dài. Mưa lớn gây ra lũ lớn, sạt lở đất, đá làm 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương, cùng với đó nhiều công trình cơ sở hạ tầng và tài sản của Nhân dân bị thiệt hại nặng nề.

Mưa to, rất to và dông kéo dài, từ ngày 4 đến 6/8, trên địa bàn huyện Than Uyên (Lai Châu) gây ra lũ lớn, sạt lở đất, đá làm 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng...

4 người tử vong gồm 2 người ở xã Tà Mung (ông Lường Văn Ơn, sinh năm 1972, thuộc bản Tà Mung; 1 cháu bé sinh năm 2019, bị đất sạt vào nhà); 2 người ở xã Khoen On (Bà Lò Thị Đinh - sinh năm 1967, bản Chế Hạng và 1 thi thể được phát hiện tại suối Nậm Mở, khu Nà Kè, là 1 nam thanh niên, khoảng 18 tuổi hiện chưa xác định danh tính).

3 người bị thương ở xã Khoen On gồm: Ông Hà Văn Đăm, sinh 1967, bản Chế Hạng, do sạt lở đất khu lán nương; ở bản Mùi 1 có 2 cháu (là chị em ruột) tên là: Hà Thị Quân sinh năm 2013 và cháu Hà Văn Hạnh sinh năm 2016, con ông Hà Văn Lả và bà Hà Thị Lai. Trên đường từ bản về nhà bị nước lũ cuốn, trôi khoảng 100m thì người dân cứu được và đưa ra bệnh viện huyện. Hiện hai cháu bị trầy sước, sức khoẻ bình thường và đang được các bác sỹ tại trung tâm y tế huyện điều trị và theo dõi.

Cùng với đó ở khu vực giáp ranh giữa xã Mường Kim và xã Hố Bốn bị sạt lở làm mắc kẹt 8 người ở giữa hai điểm sạt. Hiện 8 công dân này đã được di chuyển an toàn về xã Hố Bốn của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Mưa lớn gây ra lũ lớn, sạt lở đất, đá làm 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương, cùng với đó nhiều công trình cơ sở hạ tầng và tài sản của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Ngoài ra hơn 25 hộ dân ở các xã Mường Cang, Khoen On, Mường Kim, Tà Hừa, Tà Mung (huyện Than Uyên) bị đất đá sạt lở làm thiệt hại nhà cửa và tài sản, vùi lấp ruộng. Giao thông tại quốc lộ 279D bị sạt ta luy dương khoảng 15 điểm, Quốc lộ 32 bị sạt 2 điểm và nhiều tuyến giao thông liên bản, liên xã bị hư hỏng nặng; nhiều tuyến thủy lợi và cầu cống cũng bị hư hỏng.

Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện Than Uyên, Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện Than Uyên ( Lai Châu) đã trực tiếp huy động lực lượng xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thi công trú đóng trên địa bàn tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, tiến hành kiểm tra, thống kê rà soát nhanh tình hình thiệt hại trên địa bàn xã, thị trấn để cập nhật và báo cáo theo quy định. Tổ chức huy động dân quân và người dân giúp vận chuyển đồ của các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Hơn 25 hộ dân ở các xã Mường Cang, Khoen On, Mường Kim, Tà Hừa, Tà Mung (huyện Than Uyên, Lai Châu) bị đất đá sạt lở làm thiệt hại nhà cửa và tài sản, vùi lấp ruộng. Giao thông tại quốc lộ 279D bị sạt ta luy dương khoảng 15 điểm, Quốc lộ 32 bị sạt 2 điểm và nhiều tuyến giao thông liên bản, liên xã bị hư hỏng nặng...

Đến thời điểm hiện tại có 3 hộ dân bản Mường 2 đã được di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Các hộ dân còn lại đang tiếp tục được theo dõi, tuyên truyền, vận động di chuyển khi có tình huống xấu xảy ra.

Huyện Than Uyên đã chỉ đạo các đơn vị thi công, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã khắc phục tạm một số tuyến đường để người dân có thể di chuyển, lên phương án khắc phục đảm bảo giao thông đi lại trong thời gian sớm nhất.

Đến thời điểm hiện tại có 3 hộ dân bản Mường 2 đã được di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Các hộ dân còn lại đang tiếp tục được theo dõi, tuyên truyền, vận động di chuyển khi có tình huống xấu xảy ra.

Bên cạnh đó, UBND huyện Than Uyên đã chỉ đạo thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, đã tổ chức tìm kiếm người mất tích do lũ cuốn trôi và bị tử vong do vùi lấp.

Ngay sau khi mưa lũ ra thiệt hại về người và tài sản, BCH phòng chống TT&TKCN huyện, xã đã huy động cán bộ để tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người nhà bị chết và bị thương.