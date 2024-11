TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đột kích vũ trường lớn nhất ở Hải Phòng; tin mới xét xử vụ Xuyên Việt Oil

Đột kích vũ trường lớn nhất ở đất Cảng, nhiều khách "dính" ma túy

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, vào lúc 0h15 ngày 21/11, tại vũ trường New MDM ở địa chỉ lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố tiến hành đột kích và kiểm tra những người đang có mặt tại đây. Quán bar New MDM là một trong những vũ trường lớn nhất ở Hải Phòng.

Lực lượng chức năng tiến hành đột kích vào quán bar New MDM ở Hải Phòng rạng sáng 21/11. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, vũ trường New MDM có 143 khách, 80 nhân viên. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 26 khách có mặt trong vũ trường New MDM dương tính với chất ma tuý, đồng thời tạm giữ một số tang vật có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Trước đó, ngày 13/7/2022, vũ trường New MDM Club không may gặp phải trận hỏa hoạn lớn. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội khu vực tầng 3 của vũ trường, sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ vũ trường rộng cả ngàn mét vuông. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn tại vũ trường chỉ có một số nhân viên làm việc và đã kịp thời chạy thoát thân.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP.Hải Phòng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa, nhưng phải tới hơn 3h sáng 14/7/2022, ngọn lửa mới cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại ước tính lên tới cả chục tỷ đồng.

Tại Hải Phòng, vũ trường New MDM Club được giới mộ điệu đánh giá là điểm ăn chơi, giải trí bậc nhất khi đi vào hoạt động từ tháng 9/2019. Vũ trường này được thiết kế hiện đại với quy mô 3 tầng, mỗi tầng có diện tích 1.000m², tọa lạc tại tuyến phố trung tâm của Hải Phòng, thường b‌ắt đầu hoạt động từ 21h hằng ngày.

Xét xử vụ Xuyên Việt Oil: "Vòng xoáy hối lộ" mua chuộc cán bộ để xin cấp giấy phép của Mai Thị Hồng Hạnh

Ngày 21/11, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Chiều cùng ngày, phiên tòa đi sâu vào phần xét hỏi của luật sư và đại diện Viện kiểm sát (VKS) với các bị cáo.

Trong quá trình thẩm vấn, bị cáo Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), phủ nhận việc yêu cầu hay đòi hỏi hối lộ từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil.

Tuy nhiên, cáo trạng nêu ông Tuấn đã nhận tổng cộng 145.000 USD từ bà Hạnh để bỏ qua những thiếu sót trong hồ sơ và quy trình hoạt động của công ty.

Bị cáo Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương. Ảnh: Xuân Huy

Cụ thể, khoảng tháng 6/2021, bà Hạnh cử nhân viên đến gặp và đưa 5.000 USD cho ông Tuấn và được người này đồng ý giúp đỡ.

Khi Xuyên Việt Oil nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại bộ phận một cửa của Bộ Công Thương không được chấp nhận vì hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.



Bà Hạnh tiếp tục liên lạc với ông Tuấn để nhờ giúp đỡ. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn, bà Hạnh cử nhân viên đến gặp ông Tuấn.

Cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đã dẫn nhân viên bà Hạnh lên phòng làm việc của ông Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương).

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil. Ảnh: Xuân Huy

Tại đây, ông Tuấn và ông Đông đã nhận túi quà có 250.000 USD (tương đương 5,6 tỷ đồng). Sau đó, 2 người phân chia số tiền trên thành 2 phần, trong đó ông Đông giữ lại 120.000 USD và đưa 130.000 USD cho Tuấn.

Ngày 12/11/2021, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do ông Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil và được bà Hạnh hối lộ 10.000 USD.

Mặc dù không thực hiện việc kiểm tra thực tế đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp phép, nhưng Hoàng Anh Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận Công ty Xuyên Việt Oil cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp lại giấy phép.

Ông Tuấn giải thích, vào thời điểm tháng 8-9/2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM và các tỉnh thành khiến công tác kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Dưới áp lực phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho TP.HCM, địa phương chiếm 30-40% sản lượng của Xuyên Việt Oil, ông Tuấn cho rằng việc cấp lại giấy phép cần được thực hiện nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu an ninh năng lượng.

Bên cạnh đó, bị cáo Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cũng thừa nhận đã nhận tổng cộng 4,8 tỷ đồng từ bà Hạnh qua 5 lần. Bà Hạnh được cho là đã chủ động tìm gặp ông Minh để hối lộ với hy vọng được hỗ trợ trong việc hoãn áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế liên quan đến khoản thuế bảo vệ môi trường của công ty. Trước phiên tòa, ông Minh đã nộp lại gần 3 tỷ đồng và cam kết động viên gia đình hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận để khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, một số bị cáo khác trong vụ án, gồm các cựu cán bộ và nhân viên của Bộ Công Thương và Xuyên Việt Oil, khai nhận đã nhận quà và tiền từ bà Hạnh vào các dịp lễ Tết nhưng cho rằng không có yêu cầu hay đòi hỏi trước đó. Đại diện Cục Thuế TP.HCM, đơn vị được xác định là bị hại trong vụ án, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Minh, ghi nhận những đóng góp của ông trong quá trình công tác và hoàn thành nhiệm vụ.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 25/11 với phần trình bày quan điểm luận tội của VKS.

Bé gái 5 tuổi bị 2 con chó becgie tấn công tử vong ở Vĩnh Phúc

Ngày 21/11, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận, trên địa địa bàn vừa xảy ra vụ hai con chó becgie lao vào tấn công bé gái 5 tuổi khiến nạn nhân tử vong.

Cụ thể, vào tối 20/11, một hộ gia đình ở xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường) đã thả hai con chó khi cả nhà đi vắng. Lúc này cháu gái 5 tuổi (người nhà của chủ chó) đi qua thì bị 2 con chó becgie tấn công.

Thời điểm cháu bé gặp nạn. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi mọi người phát hiện ra sự việc, cháu bé đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bé gái không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Bước đầu, xác định là do chủ chó không quản lý chặt vật nuôi nên đã xảy ra sự việc đau lòng trên.

Cướp taxi ở TP.HCM, chạy trốn đến Long An thì bị bắt

Khoảng 10h30’ ngày 20/11, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) tiếp nhận thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM về một vụ cướp taxi trên địa bàn phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TP.HCM).

Chiếc xe bị cướp. Nguồn: CAND

Sau khi gây án, đối tượng điều khiển chiếc taxi 5 chỗ đang tẩu thoát trên quốc lộ 1, hướng từ TP.HCM đi Long An, đang chuẩn bị qua địa bàn huyện Bến Lức. Công an TP.HCM điện nhờ Công an tỉnh Long An hỗ trợ vây bắt.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bến Lức đã chỉ đạo công an các xã triển khai lực lượng phối hợp cùng các tổ an ninh trật tự cơ sở lập các chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1.

Các tổ công tác thuộc Công an huyện Bến Lức khống chế đối tượng Hiền. Nguồn: CAND

Chỉ sau thời gian ngắn, chốt chặn tại xã Phước Lợi phát hiện chiếc taxi loại 5 chỗ BKS 50H-531.78 lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 1 với dấu hiệu khả nghi nên tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện. Đối tượng điều khiển chiếc taxi không nghe theo hiệu lệnh và tháo chạy, tổ công tác tổ chức truy đuổi.

Đối tượng tăng ga tháo chạy đến ngã tư Long Kim (thị trấn Bến Lức) thì tông vào đuôi 1 xe tải đang lưu thông phía trước. Tổ công tác phối hợp với Công an thị trấn Bến Lức tiếp cận phương tiện khống chế đối tượng cầm lái đưa về trụ sở.

Đối tượng Hiền được bàn giao cho Công an quận Bình Tân, TP.HCM điều tra, xử lý. Nguồn: CAND

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Lê Thanh Hiền (SN 2003, quê quán Long Xuyên, An Giang). Vụ việc xảy ra tại TP.HCM nên sau khi bắt được đối tượng, Công an huyện Bến Lức đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Tan Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM điều tra, xử lý.

Về vụ cướp mà Hiền gây ra, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM lấy lời khai làm rõ.

Phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1: Bị cáo Đỗ Thị Nhàn xin giảm nhẹ hình phạt để về chữa bệnh

Ngày 21/11, phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư cho các bị cáo trong nhóm cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Tại phiên tòa, phần lớn các luật sư trình bày những tình tiết như nhân thân tốt, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Trong nhóm các bị cáo từng là cán bộ công tác tại Ngân hàng Nhà nước, có bị cáo Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: C.H

Theo bản án cấp sơ thẩm, bà Đỗ Thị Nhàn có 4 lần nhận hối lộ từ bị cáo Trương Mỹ Lan với số tiền 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới báo cáo, tổng hợp và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, không phản ánh đúng thực trạng tài chính, làm giảm đi các sai phạm của SCB.

Với hành vi trên, bà Nhàn bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tù chung thân về tội Nhận hối lộ. Cho rằng phán quyết trên là quá nghiêm khắc, bà Nhàn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Phát biểu quan điểm kết luận về vụ án, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bà Nhàn.

Bào chữa cho bị cáo Nhàn, luật sư cho biết tại cấp sơ thẩm, đại diện VKS đã đề xuất áp dụng 4 tình tiết giảm nhẹ, nhưng tòa chỉ áp dụng tình tiết người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, không áp dụng các tình tiết giảm nhẹ còn lại.

Do đó, tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư của bà Nhàn đề nghị HĐXX xem xét áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ, như: Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án; người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác.

Luật sư giải thích thêm, ngay từ khi bị bắt, bị cáo Nhàn đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Tại thời điểm đó, bà Nhàn đã có đơn thú tội và hỗ trợ cơ quan điều tra xem xét những sai phạm, thực trạng tại SCB. Bên cạnh đó, sau phiên tòa sơ thẩm cho đến nay, ngoài việc đã nộp đủ 5,2 triệu USD khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, bị cáo Nhàn còn nộp thêm 1 tỷ đồng, dù bản án sơ thẩm không tuyên buộc. Điều này thể hiện sự nỗ lực, ăn năn và chuyển biến về nhận thức của bị cáo Nhàn.

Luật sư không đồng tình với quan điểm của đại diện VKS tại phiên tòa phúc thẩm, khi cho rằng, bị cáo Nhàn có ăn năn hối cải và nộp khắc phục hậu quả, nhưng không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ.

Luật sư của bà Nhàn cũng đề nghị HĐXX xem xét áp dụng Nghị Quyết 03/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quy định về đường lối xử lý, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, trong xử lý đối với tội phạm tham nhũng, chức vụ, trong trường hợp này để xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt đối với bà Nhàn.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nhàn xin HĐXX ghi nhận sự cống hiến tận tâm, tận lực trong gần 30 công tác ngành ngân hàng.

Bị cáo Nhàn trình bày về thời điểm thanh tra SCB, bà đã báo cáo đầy đủ sai phạm, thực trạng tại SCB. Từ khi bị bắt, bà đã nhận thức có sai phạm nên khắc phục hậu quả từ đầu. Bên cạnh đó, bà Nhàn đang có nhiều bệnh mãn tính, ở cấp tòa sơ thẩm đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng tình tiết này chưa được chấp nhận.

"Bị cáo cả một đời cống hiến nhưng bị hủy bỏ bởi một lần sai phạm. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo sớm trở về với gia đình, để điều trị bệnh", bị cáo Nhàn nói.