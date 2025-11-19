Lịch chiếu phim "Dear X" tập 7-8

Lịch phát sóng phim Dear X tập 7

Sau những diễn biến căng thẳng ở các tập trước, Tập 7 của Dear X (Thân gửi X) hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Baek A Hee (Kim Yoo Jung). Cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo của cô bất ngờ bị đe dọa khi Choi Yong Ho, một nhân vật nắm giữ bí mật quá khứ, xuất hiện, đặt A Hee vào tình thế nguy hiểm. Trong khi đó, mối tình vừa chớm nở với Heo In Gang – bạn đại học – lại trở thành nguồn ấm áp hiếm hoi giữa thế giới lạnh lùng, đầy tính toán của cô.

Tập 7 của Dear X (Thân gửi X) hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Baek A Hee (Kim Yoo Jung). Ảnh: NSX

Lịch phát sóng Dear X tập 7 sẽ được phát sóng vào thứ Năm, ngày 20/11/2025. Đặc biệt, tập 7 và tập 8 sẽ được phát sóng cùng ngày, đánh dấu một điểm nút quan trọng khi A Hee buộc phải đưa ra quyết định “sống còn” để bảo vệ bản thân và cuộc sống cô đã xây dựng. Phim gồm tổng cộng 12 tập, theo dõi lịch phát sóng theo cập nhật của nền tảng.

Lịch phát sóng Dear X tập 7 sẽ được phát sóng vào thứ Năm, ngày 20/11/2025. Ảnh: NSX

Những tình tiết đáng chú ý của Dear X tập 7

Ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng quá khứ đen tối cùng nhân cách chống đối xã hội của A Hee đang bị đe dọa phơi bày. Tập 7 được dự đoán sẽ mang đến nhiều cao trào kịch tính. Mối tình nở rộ, bình yên giả tạo: Tập phim mở đầu bằng những thành công mới trong sự nghiệp của A Hee.

Mối quan hệ với In Gang trở thành nguồn an ủi, lột tả một khía cạnh mềm yếu mà cô hiếm khi bộc lộ. Những khoảnh khắc yên tĩnh bên nhau tạo nên một bức tranh tình cảm đối lập hoàn toàn với thế giới lạnh lùng của A Hee.

Tập 7 được kỳ vọng là một trong những tập gay cấn nhất của “Dear X”. Ảnh: NSX

Mối đe dọa từ Choi Yong Ho: Sự xuất hiện đột ngột của Yong Ho khiến mọi thứ đảo lộn. Hắn nắm giữ sự thật về quá khứ A Hee và sẵn sàng sử dụng để uy hiếp cô, đẩy mối quan hệ giữa hai nhân vật vào căng thẳng tột độ.

Baek A Hee đối diện lương tri: Dù có chứng rối loạn nhân cách, A Hee vẫn bị giằng xé giữa bản năng tàn nhẫn và mong muốn giữ lại bình yên bên In Gang. Tập phim sẽ khắc họa sâu sắc sự đấu tranh nội tâm này, hé lộ những quyết định quan trọng định đoạt số phận của cô.

Tập 7 được kỳ vọng là một trong những tập gay cấn nhất của Dear X, khi quá khứ và hiện tại của A Hee va chạm trực diện, mở ra những bước ngoặt quyết liệt cho hành trình của nhân vật chính.