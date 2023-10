Lo cháy trong kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng

Theo ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu, từ tháng 10 đến tháng 12/2022 theo lịch trình của Chính phủ và Công an TP.Đà Nẵng thì nhà ở tập thể, các công trình công cộng, công trình thương mại đều được tổng rà soát về phương án PCCC để kịp thời phân loại, khắc phục. Hầu hết các chung cư mới xây dựng đều có thiết kế đảm bảo về an toàn PCCC, có hành lang ở hai đầu và hành lang ở giữa. Ngoài ra, ông Duy cho rằng, việc tuyên truyền, nâng cao ý thức, kỹ năng thoát nạn PCCC cho người dân tại những khu vực này sẽ rất cần thiết và là cách tốt nhất giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra.