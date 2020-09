Đường cao tốc Overseas (Mỹ): Được xây dựng vào cuối những năm 1930, tuyến giao thông này còn gọi là "Highway that Goes to Sea" (tạm dịch: đường cao tốc đi ra biển). Con đường hơn 180 km trải dài từ đất liền Florida về phía đảo Key West. Băng qua tuyến đường trong khoảnh khắc hoàng hôn là trải nghiệm thú vị của du khách. Ngoài ra, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh lấp lánh tuyệt đẹp của đại dương. Ảnh: 10 Most Today.