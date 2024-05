Lúa đông xuân chín vàng rực trên các cánh đồng ở Nghệ An, người dân phấn khởi vì năm nay lúa được mùa Lúa đông xuân chín vàng rực trên các cánh đồng ở Nghệ An, người dân phấn khởi vì năm nay lúa được mùa

Những ngày này, các cánh đồng lúa ở Nghệ An chín vàng rực. Khắp nơi, nông dân Nghệ An đang hối hả thu hoạch. Tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An một phần lúa bị đổ sau các trận gió lốc được người dân gặt bằng tay. Nhà nào cũng phấn khởi vì năm nay lúa được mùa, bông nào cũng trĩu hạt.