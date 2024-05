Gặp nắng hạn đúng lúc "nhạy cảm", hàng trăm ha ngô ở Nghệ An không thể tạo hạt Gặp nắng hạn đúng lúc "nhạy cảm", hàng trăm ha ngô ở Nghệ An không thể tạo hạt

Trổ bông vào đúng thời điểm Nghệ An trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt hơn 40 độ C, hàng trăm ha ngô ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An không thể tạo hạt. Tại xã Nghĩa Đồng, gần như toàn bộ diện tích trồng ngô trên địa bàn đều chịu thiệt hại nặng.