Mặc dù các khu tập thể đã được tuyên truyền, vận động và có thiết bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ nhưng người dân vẫn nơm nớp lo sợ tình trạng xuống cấp và dây điện chằng chịt như “ma trận” gây mất an toàn ngay chính trong khu vực sống. Người dân mong muốn chính quyền cần sớm kiểm tra độ an toàn của dây điện và loại bỏ các dây cũ không còn sử dụng, thu gọn các dây cáp, viễn thông để đảm bảo an toàn cho người dân sống tại các khu tập thể, nhất là khu tập thể đã cũ.