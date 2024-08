Theo đó, khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ 22 giờ ngày 22/8 đến 1 giờ ngày 23/8, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.