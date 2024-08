Thủy điện Thác Bà xả lũ khiến hạ lưu ngập nặng, vẫn chưa có phương án hỗ trợ thiệt hại

Nhà cửa, hoa màu ngập úng do thủy điện Thác Bà xả lũ

Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, lũ trên thượng nguồn đổ về tăng đột biến nên vào 14 giờ ngày 5/8, nhà máy thuỷ điện Thác Bà (nằm trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) phải mở cửa xả lũ. Tuy nhiên, khi thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt thoát lũ đã gây ngập úng nặng cho 5 xã của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

14 giờ ngày 5/8, nhà máy thuỷ điện Thác Bà (nằm trên địa bàn huyện huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) mở cửa xả lũ. Ảnh: PV

Ông Phạm Thế Nguyên (ở thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết, đây là đợt xả lũ lớn nhất từ năm 1996 đến nay. Mực nước lên cao khiến gia đình bị ngập tầng âm với mực nước khoảng 50cm. Gia đình kinh doanh sửa chữa các thiết bị về điện tử, điện lạnh. Do vậy, việc ngập úng khiến rất nhiều đồ đạc, trang thiết bị điện hư hỏng, số tiền thiệt hại ước tính trên 1,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái, việc thủy điện Thác Bà xả lũ trong ngày 4/8 và 5/8 khiến gần 80 ngôi nhà, xưởng gỗ bị ảnh hưởng, 47ha lúa, hoa màu bị ngập úng, nhiều tài sản của người dân bị hư hại.

Thủy điện Thác Bà xả lũ gây nhiều thiệt hại cho người dân sống ở vùng hạ lưu sông Chảy. ẢNh: PV.

Ngay khi nhận được tin báo về việc ngập lụt, các cơ quan chức năng đã tổ chức phương án ứng cứu; hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Các xưởng sản xuất, các hộ kinh doanh đã di chuyển máy móc và hàng hóa đến nơi an toàn.

Không chỉ gây ngập úng tại huyện Yên Bình, nước dâng cao do thủy điện Thác Bà xả lũ cũng khiến nước dâng cao, gây ngập 5 thôn của xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Xuân Tịnh (ở thôn Cây Quân, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, thủy điện thông báo lượng nước xả không theo giờ. Chỉ từ khoảng 16 giờ đến 18 giờ ngày 5/8, lưu lượng xả đột nhiên tăng lớn khiến người dân không kịp trở tay, nhiều tài sản hoa màu, gia cầm của bà con bị ngập, ướt, hư hỏng.

Thủy điện Thác Bà xả lũ khiến nhiều diện tích bưởi đặc sản ở xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ngập trong nước. Ảnh: PV.

Tại buổi làm việc với thủy điện Thác Bà (tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), lãnh đạo đơn vị này phân trần, do thủy điện nằm cuối hạ lưu, lượng nước thượng nguồn dồn về quá lớn. Nếu không kịp thời xả lũ sẽ gây hậu quả khôn lường.

Vị đại diện này cho biết thêm, trong quá trình xả lũ, đơn vị luôn theo dõi sát sao lưu lượng nước trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, do lượng nước xả thời gian dài khiến dòng chảy không kịp tiêu thoát, gây ngập úng một số diện tích vùng hạ lưu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (thứ hai từ trái sang) trong buổi làm việc với báo chí về việc thủy điện Thác Bà xả lũ gây thiệt hại cho người dân phía hạ lưu. Ảnh: PV.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết, sau khi rà soát những ảnh hưởng do thủy điện Thác Bà xả lũ gây ra, đơn vị đã yêu cầu phía nhà máy cần kịp thời cung cấp thông tin về thời gian, lưu lượng xả lũ, việc di chuyển người và tài sản trước khi điều tiết xả lũ nhằm bảo đảm giảm thiểu thiệt hại tối đa cho nhân dân.

Huyện Yên Bình cũng yêu cầu công ty phải thực hiện nghiêm túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Theo người dân khu vực hạ lưu sông Chảy, đây là đợt thủy điện Thác Bà xả lũ lớn nhất từ năm 1996 đến nay. Ảnh: PV.

Chưa có phương án hỗ trợ người dân thiệt hại do thủy điện Thác Bà xả lũ

Ngay khi thủy điện Thác Bà xả lũ gây ngập úng ở 5 xã của huyện Yên Bình, chính quyền địa phương các xã, thị trấn đã huy động hơn 200 người hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồ đạc đến nơi an toàn.

Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết, hiện địa phương đang chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương khắc phục hậu quả do ngập úng gây ra. Sau đó, sẽ rà soát, đánh giá, kiến nghị các cơ quan ban ngành liên ngành liên quan để lên phương án hỗ trợ.

"Quan điểm của huyện là ưu tiên tập trung khắc phục, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn trước, sớm ổn định cuộc sống. Khi nước rút sẽ lập đoàn rà soát, kiểm kê chi tiết những diện tích thiệt hại từ nhà ở, hoa màu đến tài sản của các gia đình bị ảnh hưởng. Sau đó, tổng hợp để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền liên quan hỗ trợ người dân theo đúng quy định" - ông Hưng nói.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản bị ngập nước do thủy điện Thác Bà xả lũ. Ảnh: PV.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà chia sẻ, trong những ngày tới, công ty sẽ tiếp tục chủ động theo dõi diễn biến lưu lượng nước về hồ và phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để thông báo thường xuyên tình hình lũ, thông tin xả lũ để nhân dân hạ du có phương án phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Về nguyên nhân xả lũ lớn, ông Nguyễn Mạnh Cường giải thích: "Do tình hình mưa lũ trên diện rộng, khu vực các tỉnh phía Bắc những ngày qua có mưa rất to, đỉnh lũ xấp xỉ 3.000m3/s trong thời gian rất ngắn nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và hạ du, Công ty điều tiết lũ qua đập tràn với lưu lượng là 1.540m3/s và duy trì phát tối đa 2 tổ máy với lưu lượng xả máy là 280m3/s, tổng lưu lượng xả ra là 1.820m3/s.

Việc xả lũ hồ thủy điện Thác Bà vẫn đang được tiếp tục nên chưa có thống kê cụ thể. Ảnh: PV.

"Hiện, Công ty đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ để chủ động việc điều tiết lũ. Việc xả lũ hồ thủy điện vẫn đang được tiếp tục nên chưa có thống kê cụ thể. Sau khi nước rút, đơn vị sẽ phối hợp cùng cơ quan ban ngành thống nhất về các phương án hỗ trợ người dân", ông Cường cho biết thêm.