Mục sở thị nơi được Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2023

Hợp tác xã (HTX) chè Cẩm Mỹ được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2023. HTX này được thành lập từ năm 2018, với 7 thành viên, trồng 8,7ha chè theo hướng hữu cơ, áp dụng quy trình VietGAP, đến nay đã có 30ha chè trồng hữu cơ, trong đó15ha đạt chuẩn VietGAP. Để thúc đẩy sản xuất chè bền vững, HTX đã thành lập Chi hội sản xuất chè xanh với 17 hội viên và liên kết với 4 hộ dân có diện tích chè lớn trong địa phương. Đa số hội viên của Chi hội à người dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Mỹ - Phó Giám đốc HTX chè Cẩm Mỹ là người tiên phong chuyển giống chè cũ sang trồng chè giống mới chất lượng cao (giống chè LDP1, chè Kim Tuyên, LDP2) thay đổi phương thức canh tác chè tại xã miền núi Tất Thắng. Theo đó, toàn bộ diện tích chè trồng của HTX được canh tác, chăm sóc tự nhiên, bằng cách ủ phân gà, chế phẩm sinh học, vi sinh vào đất, vào cây; làm cỏ bằng tay... Tuyệt đối không sử dụng phun thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học, thuốc trừ sâu, cỏ. Để đạt chất lượng cao nhất chè hái nguyên liệu, 100% thành viên, hộ nông dân liên kết trồng chè hữu cơ với HTX chè Cẩm Mỹ thực hiện hái chè bằng tay. Những búp chè nguyên liệu hái đạt chuẩn là búp chè non gồm 1 tôm 2 lá (hoặc 3 lá).