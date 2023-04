S-350 Vityaz có khả năng tác chiến mạnh gấp 3 lần (với 12 kênh điều khiển tên lửa so với 4 kênh của S-300), có mức thông tin hóa và tự động hóa cao hơn nhiều so với S-300. Hệ thống này đã vượt quá tính năng của một hệ thống phòng không tầm trung, khi nó có thể sử dụng một loại tên lửa có tầm bắn từ 5 km - 200 km. Giới chuyên gia cho rằng, việc chính thức đưa S-350 Vityaz vào vận hành đồng nghĩa với việc Nga đã hoàn thiện lưới lửa phòng thủ 3 tầng, đồng thời bịt được lỗ hổng phòng thủ do hệ thống S-300 già cỗi để lại. Theo Armyrecognition.