Thời tiết hôm nay 27/11/2024: Bắc Bộ trời rét, có nơi dưới 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An trời rét, nhiều mây, vùng núi cao Đông Bắc Bộ dưới 10 độ C, gió ven biển cấp 4-5. Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.