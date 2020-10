Khi được hỏi về lý do chọn việc ủng hộ bánh chưng chứ không phải tiền hay những thực phẩm ăn liền khác, anh Mạnh cho biết đồng bào miền Trung đang ngập trong lũ, vì vậy, những thực phẩm chín sẵn sẽ thực tế và dễ sử dụng. "Tôi bỏ công sức làm bánh chưng vì nó dinh dưỡng, ăn ngon, no lâu hơn so với mỳ tôm hay các đồ ăn liền, ăn sẵn khác".