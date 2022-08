Hiện trường vụ cháy quán karaoke số 231 đường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt vào chiều nay. Trước đó, có rất nhiều người thân, bạn bè của 3 chiến sĩ hy sinh có mặt tại hiện trường làm lễ cầu siêu cho 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đây vào chiều qua (1/8). Người thân khóc nghẹn, đau xót khi đứng trước hiện trường vụ hỏa hoạn trên phố Quan Hoa. Ông Đỗ Văn Tư (áo đen), bố của Trung úy Đỗ Đức Việt như chết lặng trước sự ra đi đột ngột của con trai. Ông Tư chia sẻ, Việt là người con hiếu thảo, ngoan ngoãn, sống tình cảm và luôn có tình yêu cháy bỏng với nghề cứu hỏa. Trở thành cảnh sát phòng cháy chữa cháy, giúp người vượt qua hoạn nạn là ước mơ từ nhỏ của chàng trai sinh năm 1998. Nổi đau không nói nên lời của người thân và gia đình những chiến sĩ đã hy sinh. Nhiều người không cầm được nước mắt. Vụ cháy quán karaoke số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra chiều 1/8. Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình cứu hỏa, 3 cán bộ Đội Cảnh sát PCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy hy sinh, gồm Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung úy Đỗ Đức Việt, Binh nhì Nguyễn Đình Phúc. Theo báo cáo của UBND quận Cầu Giấy, quán karaoke ISIS có diện tích 1.260 m3, kết cấu chịu lực chính bê tông, cốt thép. Trước khi xảy ra cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại nghị định 96 của Chính phủ.