Nhìn lại những kỷ vật của 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh trong vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội

Bảo tàng Công an Nhân dân vừa tiếp nhận kỷ vật của 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ do gia đình các liệt sĩ trao tặng.