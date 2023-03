Sau 16 năm Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” từ năm 2007 với 163 thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu (trong đó có 06 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, 18 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu, 13 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.