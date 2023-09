Câu chuyện về bảo vệ an ninh cho Tổng thống Mỹ đã có nhiều trên phim nhưng mỗi lần đến Việt Nam trước yêu cầu khắt khe của phía Mỹ, về phía Việt Nam công tác phối hợp bảo đảm an ninh cho các đời Tổng thống Mỹ đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp, hài hòa và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trước khi đến Đà Nẵng dự sự kiện APEC vào tháng 11/2017, ngựa thồ C-17 Globemaster đã mang hàng trăm tấn hàng hóa đến Đà Nẵng trước đó ít ngày để phục vụ cho chuyến làm việc của Tổng thống Mỹ. Tước khi chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ đáp xuống sân bay, các mật vụ của Mỹ có mặt ở tất cả vị trí của sân bay Đà Nẵng. Việc đảm bảo an ninh cho chuyên cơ Air Force One của Tổng thống được Mỹ đòi hỏi rất cao. Phía Mỹ đã làm việc tiền trạm nhiều lần với đội ngũ không lưu, cơ trưởng của chiếc Air Force One cũng trao đổi trực tiếp với cán bộ không lưu Việt Nam về kế hoạch bay. Vào thời điểm 2017 khi đến dự sự kiện APEC, Nhà Trắng yêu cầu cho phép một mật vụ cắm chốt trong tháp điều khiển không lưu (ATC) tại sân bay quốc tế Đà Nẵng trong thời gian chuyên cơ Air Force One hạ cánh và cất cánh để tăng cường thông tin liên lạc giữa mật vụ Mỹ và hoạt động của sân bay. Trước Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng hơn 10 ngày, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP. HCM đã đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng cơ quan có thẩm quyền về hàng không của Việt Nam cho Mỹ thiết lập hạn chế bay tạm thời (TFR) và khu vực cấm bay (FRZ). Khoảng 12h20 trưa ngày 10/11/2017, chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Lúc này có hàng trăm nhân viên an ninh của Việt Nam và mật vụ Mỹ cùng hàng chục phương tiện đặc chủng chờ sẵn. Trong thời gian này, phía Mỹ yêu cầu không cho bất kỳ máy bay, người hoặc phương tiện nào được phép vào đường hạ cánh và đường xe dẫn đã được chỉ định. Sau khi chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ hạ cánh, phía Mỹ yêu cầu không cho bất kỳ máy bay, người hoặc thiết bị trên đường xe dẫn, giao cắt, bãi đỗ được phép di chuyển trong khi chuyên cơ Air Force One được ô tô chuyên dụng dẫn vào bãi đỗ cho đến khi dừng lại và Tổng thống Mỹ rời máy bay. Ngay sau khi tiến hành các nghi thức đón tiếp tại sân bay, Tổng thống Mỹ lên xe limousine chống đạn Cadillac The Beast đậu sẵn dưới cầu thang chuyên cơ do các mật vụ cao lớn của phía Mỹ đứng bảo vệ. Vào thời điểm năm 2017, dù lịch trình các nguyên thủ đến Đà Nẵng dự sự kiện dày đặc và yêu cầu rất cao ở phía Mỹ nhưng công tác tiếp đón, bảo vệ Tổng thống Mỹ nói riêng và sự kiện APEC nói chung đã diễn ra thành công tốt đẹp.