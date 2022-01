m Nguyễn Nh. đang là sinh viên Đại học, là người có thể trò chuyện sâu sắc nhất trong những nạn nhân mà phóng viên biết ở vụ này. Nhà Nh. ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Đang học lớp 11 thì em bị gã Quỷ ấu dâm dụ dỗ rồi cưỡng ép quan hệ tình dục đồng giới.

Thời gian sau, đúng như linh cảm, Nh. bị sùi mào gà ở hậu môn, lên vài cái hạch ở cổ, chữa mãi không khỏi. Nh sợ hãi đi hỏi vài người cách điều trị đông y. Trong nhóm đó, có một người nghe chuyện của Nh, chắp nối với các nạn nhân khác, họ đã hình dung ra “con mồi” mới của Quỷ ấu dâm.

Nh. được hướng dẫn lên CDC tỉnh Quảng Nam xét nghiệm HIV/AIDS. Kết quả dương tính. Nh. và gia đình cực kỳ sốc. Họ giấu hàng xóm, giấu người thân khác, giấu nhà trường và âm thầm điều trị tích cực cho Nh. Bản thân Nh. rơi vào ân hận, tự dày vò trách móc bản thân, có dấu hiệu tuyệt vọng và thù hận cuộc đời.

Không thể tiếp cận được Nh, dù chúng tôi đã nhiều ngày nhắn tin, thuyết phục. Cậu bé tuyệt vọng nghĩ: mình có thể chết trong vài năm nữa, và bí mật sẽ theo cậu xuống mồ, nói ra bây giờ chẳng để làm gì. Cậu cũng nghĩ: Sẽ không có phép màu nào cho cậu và những nạn nhân khác đâu, không ai có thể đưa tên Quỷ ấu dâm ra ánh sáng pháp luật, hoặc khống chế để anh ta không tiếp tục “ăn thịt” rồi lây bệnh hiểm nghèo sang các con mồi khác.

Nh. luôn nói đến cái chết sẽ đến rất sớm với mình do bệnh tật hiểm nghèo; và khẳng định: “Nếu lộ ra hành trình quan hệ tình dục đồng giới rồi lây nhiễm HIV thì em sẽ… chết”.

Sự tuyệt vọng này đã khiến Nh như con thú cùng đường. Trong một đêm mất ngủ, Nh. viết cho chúng tôi: “Tôi không phải là người hùng để làm những việc tố cáo Quỷ ấu dâm ra pháp luật. Đừng mong lung lay được quyết tâm của tôi. Hãy để tôi yên, tôi còn tương lai, còn gia đình, bạn bè. 5 năm hay 10 năm nữa, tôi sẽ chết. Các anh có giỏi cứ đi làm người hùng và tìm cách “sáng tỏ” mọi chuyện đi. Anh bảo tôi tố cáo để bảo vệ các trẻ em khác? Tôi hỏi, tôi bảo vệ mấy đứa đó, rồi ai sẽ bảo vệ tôi và gia đình tôi (trước dư luận, khi lộ ra tôi là người đồng tính và đã lây nhiễm HIV). Hãy để tôi yên”.

















“Đừng rao giảng đạo đức với tôi nữa. Anh có giỏi cứ vào hang mà tự đi bắt cọp”, nói rồi, Nh chặn mọi liên lạc với chúng tôi.

Cuối cùng, bó tay trước lý luận cực đoan và thái độ phẫn uất với sự đời của Nh, chúng tôi buộc phải đến trụ sở Công an xã, nhờ công an mời cha của Nh để trao đổi kỹ các bi kịch mà Nh đang gặp phải. Người cha 47 tuổi, dù đã quen với cảm giác con trai mình bị nhiễm HIV, song vẫn chết đứng khi biết con là người quan hệ tình dục đồng giới với một “ác dâm”.

Ông cho biết: cứ nghĩ Nh bị lây nhiễm HIV vì đi nặn mụn, vì thiếu cẩn trọng trong tiếp xúc với một số người có HIV trong hoạt động bình thường (như Nh vẫn nói với ba mẹ lâu nay, cậu học trò ngoan này cũng hay xắn tay giúp những người bị tai nạn giao thông đầy máu me).

Khi chúng tôi trình bày là có nhiều nạn nhân bị lạm dụng, bị ép quan hệ tình dục và thậm chí đã lây HIV từ Quỷ ấu dâm - nhiều em trong số đó mới chỉ 14-15 tuổi - cha của Nh tỏ ra rất đau lòng. Và ông hứa sẽ động viên con mạnh dạn tố cáo, vượt qua nỗi sợ bị trả thù, nỗi sợ phải nhắc lại nỗi đau quá lớn mà Nh đang cố chôn vùi, nhất là nỗi ám ảnh bị phát hiện là người có quan hệ tình dục đồng tính.

Trong đơn tố cáo, trong lời khai trước cơ quan công an, Nh mô tả kỹ từng đặc điểm và hành vi nhỏ nhất của Quỷ ấu dâm. Sau khi biết mình bị lây nhiễm HIV rồi, Nh đồng ý gặp gã lần thứ hai vào tháng 9/2020. Tại nhà nghỉ, Nh không đồng ý quan hệ tình dục (do đã biết mình nhiễm HIV rồi). Lập tức, Quỷ ấu dâm trở mặt, giật xé quần áo của em. “Ông có bắt tôi quan hệ tình dục, tôi không đồng ý và ông đánh tôi”, Nh viết trong đơn tố cáo ngày 28/12/2021, trước mặt các phóng viên và các điều tra viên của Cục Cảnh sát Hình sự, cùng đi có cán bộ Phòng Hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam.

Có một chi tiết mà khi Nh tiết lộ, tất cả chúng tôi lặng: Sau khi biết Nh bị lây nhiễm HIV, Quỷ ấu dâm hứa cho Nh 200 nghìn đồng để đi chữa trị. Song, cả lời hứa đó, ông ta cũng “nuốt” vĩnh viễn, đến giờ chưa từng cho em xu nào.

Những gì Nguyễn Văn Nh viết ra cùng những giọt nước mắt khiến mọi người chứng kiến và đọc được đều thấy xót xa. Nó chứa đầy sự oán trách bản thân, sự tuyệt vọng và thù hận sâu sắc với thảm kịch mà tuổi 16 cậu bé đã phải gánh chịu.

“Có thể, bí mật này sẽ chết với em hoặc có thể, lúc ấy, người khác sẽ biết điều đó” - Đó là tin nhắn của Nh gửi cho phóng viên khi còn chưa quyết định sẽ hợp tác hay không. Chúng tôi mừng vì cậu đã chọn lên tiếng tố cáo Quỷ ấu dâm, để cứu giúp những nạn nhân khác trong cả xã hội.

Trong các nạn nhân của Quỷ ấu dâm, có cậu bé khi bị xâm hại chỉ mới 14 tuổi, học lớp 8, là con ông chủ hiệu tạp hóa, bán quán cà phê; có cậu bé 15 tuổi, cha mẹ đi làm ăn xa, ở với ông bà nội già cả. Có em nhiễm HIV, điều trị gần nửa năm trời ở khoa Nhi. Có em bị nhiễm HIV, khi tin tới tai Quỷ ấu dâm, gã phủi tay mắng lại. Có em bị nhiễm HIV rồi, Cường vẫn dụ đến nhà nghỉ đòi quan hệ tình dục tiếp.

Nhà của M. (sinh năm 2003) ở huyện Duy Xuyên nghèo hiếm thấy ở thời buổi này. M. gầy yếu, chậm chạp, đeo khẩu trang đen, đội mũ đen, đi đôi dép tổ ong sứt sẹo, rách tướp, cáu bẩn. Lần nào gặp cũng chỉ có duy nhất một bộ như thế. Cha mẹ cậu làm nghề nhặt phế liệu, nghèo rớt mồng tơi, sống trong căn nhà tình thương bé xíu đã xuống cấp bốn bề, đồ đạc tài sản không có thứ gì ra hồn…

Trong cuộc trò chuyện, phóng viên hỏi gì Triệu M. cũng phải nghĩ một lúc. Có thể cậu bé xứ Quảng không quen nghe giọng Bắc của nhóm phóng viên, song đầu óc cậu cũng khá chậm chạp.

Ngay cả một nạn nhân như vậy, Quỷ ấu dâm cũng không tha. Vẫn hứa hẹn cho thật nhiều tiền và quà, rồi rủ đi nhà nghỉ “kết nghĩa anh em và tâm sự chứ không làm tình”, Quỷ ấu dâm đã thành công khiến Triệu M. sập bẫy, thành một nạn nhân để thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của hắn.

“Ông ấy hứa cho em chiếc điện thoại, cho tiền nữa. Nhưng đến giờ phút này, em chưa từng nhận được cái gì từ ông ấy. Ông ấy bắt em phải "dùng miệng"; bản thân ông ấy cũng dùng thuốc kích dục khi đóng cửa nhà nghỉ lại ép em làm chuyện đó. Ông "đâm" vào hậu môn, em bị đau đớn vô cùng", Triệu M. kể.

Cũng như các nạn nhân khác, cậu “tuyệt mật” về xu hướng tình dục đồng giới trong mình. Mỗi lần hẹn chúng tôi, cậu đều phải ra chỗ vắng xa, ẩn nấp trong các bụi cây xanh rì, rồi lén trèo vào trong ô tô rồi đến trò chuyện ở một ngôi nhà vắng thật xa. M. không muốn cho chúng tôi biết nhà. Cậu sợ cha mẹ biết chuyện, nên không dám xin tiền đi xét nghiệm HIV hoặc tâm sự bất cứ điều gì.

Cơ thể gầy gò, đau ốm liên miên, vừa mới lớn đã bị con quỷ lọc lõi dâm dật lạm dụng tình dục. Đau đớn. Hoảng loạn vì hiểm họa lây nhiễm HIV/AIDS. Triệu M. luôn tìm cách lẩn trốn mọi người. Em bảo: bố mẹ cãi cọ nhau suốt, ghét bỏ em, dành tình thương yêu cho đứa em. M. buồn nên bỏ đi chơi. Lúc lên MXH B lập tài khoản, M. cũng chỉ nghĩ là giao lưu cho vui, hoặc bạn bè đồng tính nam ai có tâm sự không biết tỏ cùng ai như mình thì chia sẻ. Đâu có ngờ, em sập bẫy Quỷ ấu dâm nhanh thế.

Chúng tôi không chỉ hỗ trợ cho M. để em có tiền mua cái ăn, quần áo mặc, mà còn trực tiếp đưa cậu bé ra TP Đà Nẵng để xét nghiệm HIV. Dù lo lắng mỗi ngày, mơ thấy địa ngục hằng đêm vì sợ hãi bệnh tật lây truyền từ Quỷ ấu dâm ngay sau khi quan hệ tình dục đồng giới qua đường hậu môn, nhưng rất lâu sau đó Triệu M. vẫn không sao xoay sở được tiền để đi xét nghiệm.

Sau chuyến đưa M. từ Quảng Nam ra Đà Nẵng xét nghiệm HIV, chúng tôi bước đầu chiếm được niềm tin của M. Cậu kể rành mạch về những cơn ác mộng bị rơi xuống địa ngục sau quá trình bị Quỷ ấu dâm lừa gạt. Xem ảnh hắn, M. xác nhận với các điều tra viên, đây là người đã dụ dỗ quan hệ tình dục với em qua đường hậu môn, không dùng bao cao su.

Chúng tôi thường đỗ xe gần khu vực đường tàu để gặp M. Mỗi khi gặp xong, M. lại bịt mặt biến mất quanh khu đường tàu. Sau một lần gặp như thế, tôi lần theo con đường mòn, vừa đi vừa tìm nhà M. theo mô tả của một người am hiểu địa hình.

Con đường bé xíu bám theo cầu vượt đường sắt bắc qua sông Thu Bồn mênh mông. Lối mòn rêu phong, nước mưa ngập giày, đường đi bộ và đi xe máy bám theo hai bên rìa cây cầu vượt đường sắt, dài khoảng 500m. Đường chỉ vừa đúng một chiếc xe máy. Đi bộ qua nhiều con dốc, chúng tôi đến được một xóm nghèo. Nhà M. nghèo ngoài sức tưởng tượng. Người cha cũng bị tật ở chân, hơi giống M. Ông ăn nói chậm chạp, hiền lành, ngơ ngác. Ông bảo, ông có con trai tên là Triệu M. Nó đi chơi rồi. Ông bị tai nạn, đau cột sống, nằm viện, khó khăn quá phải cho M. bỏ học và đi làm thuê kiếm ăn lần hồi, nhưng giờ không làm gì vì dịch bệnh và vì sức khỏe nó kém.

Ngôi nhà tình thương được địa phương xây cho đã lâu, đã xuống cấp. Trong nhà không có tài sản gì. Vật dụng đáng giá nhất là cái xe đạp. Ngoài sân có vài cái xe nữa màu đỏ màu hồng, nằm chỏng gọng cùng nilon và đồ nhựa, đó là những thứ mà cha mẹ, các cô bác của M. đi nhặt từ bãi phế liệu về, rửa sạch đem đi bán. Mẹ M. thì đi cắt cỏ, chăm bò. Địa phương cấp cho một con bò, nuôi nó lớn, nó sinh sản thì được hưởng con bê con, rồi trả lại bò mẹ cho nhà khác nuôi “xóa đói giảm nghèo”. Chúng tôi đang nói chuyện với cha M. thì hai người phụ nữ đen nhẻm, chậm chạp đi ra xin tiền…

M. kể: Bữa cơm ở nhà thường dọn trên nền nhà loang lổ, chỉ có cơm với nước tương và quả chuối xanh cắt nhỏ, đổ nước vào nấu làm canh “không người lái”. Nhiều đêm em chat, nói rằng em luôn mơ thấy mình bước xuống địa ngục, rên xiết rồi chờ chết.

M. còn khá may: Ngay sau khi bị Quỷ ấu dâm dụ dỗ quan hệ, cậu được một số tình nguyện viên chăm sóc người có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS chở bằng xe máy đi thành phố Tam Kỳ (tỉnh lỵ tỉnh Quảng Nam) để xét nghiệm. Song bấy giờ, dịch COVID-19 đang hành hoành, người từ Duy Xuyên lên thành phố, theo quy định phải đưa vào khu cách ly. Hai anh em buộc phải quay về mà chưa xét nghiệm. Một số bạn trẻ hảo tâm đã bỏ tiền túi, xin thêm bạn bè tiền để mua thuốc chống phơi nhiễm HIV khẩn cấp cho M. uống. Nhờ đó, trong lần xét nghiệm đầu tiên, M. âm tính.