. đẹp trai, cao 1m8, học giỏi, con nhà khá giả. Thơ ngây, tin theo lời đường mật của Quỷ ấu dâm Huỳnh Đắc Cường, bị kẻ bệnh hoạn kia lây truyền căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, cậu rơi vào ác mộng, hãi hùng, bị ám ảnh, sang chấn tâm lý nghiêm trọng.



Tự dày vò bản thân và khép kín hoàn toàn với thế giới bên ngoài.H. sợ bây giờ mà đứng ra tố cáo Huỳnh Đắc Cường là phải nhắc lại quá khứ đau đớn, hoang mang đã dần ngủ yên. Chưa kể, chẳng may hàng xóm, nhà trường biết được thì chắc chắn em sẽ tự tử vì xấu hổ, nhục nhã.

Những gì H. nói với phóng viên, với mong muốn phục vụ cho việc tố cáo, bắt giữ, xử lý nghiêm gã ác quỷ trước pháp luật, có thể khiến bất cứ ai cũng có cảm giác "chết đứng". Khi mới 14 tuổi, H. tò mò lên mạng xã hội B - nơi có nhiều người đồng tính nam tham gia. Cường đã nhận ra con mồi non tơ, ngơ ngác, lập tức xác định vị trí của H. thông qua chức năng quét vị trí, khoảng cách có sẵn trên ứng dụng MXH.

Cường áp sát tinh vi, dù hắn sinh sống ở huyện Duy Xuyên còn H. thì ở tận huyện Quế Sơn. Theo lời kể của H: Cường lấy ảnh đại diện là một gã đẹp trai, hào hoa, chat qua ứng dụng rất lịch sự và "đồng cảm sâu sắc" với những người có xu hướng tình dục đồng giới nam. Hắn phân tích đâu ra đó, động viên H. như một… nhà đạo đức.

"Anh ấy giới thiệu là công tử, con nhà giàu, sẽ cho cháu ít tiền, muốn tâm sự với cháu để hiểu sự đời và chia sẻ tâm trạng kiểu kết nghĩa anh em "tri âm tri kỉ". Anh khoe có ô tô riêng thơm tho và sẽ đón em đi chơi (thật ra Cường làm nghề lái xe dịch vụ - PV). Cứ nghĩ là đi chơi tâm sự thì không sao, vả lại, cứ chat chơi, thăm dò, sau này gặp cũng được" - H. kể.

Ai ngờ, Cường định vị xuyên hai huyện, và mò đến tận khu vực xóm nhà H. Cường bất ngờ hẹn, đến tận nơi đón, vào lúc hơn 22 giờ khuya. Một vùng quê nghèo, miền heo hút, lúc hơn 10 giờ đêm, thì vắng vẻ tối tăm lắm.

"Khoảng 22 giờ 15 phút, vào ngày 20 hoặc ngày 22, cháu không nhớ rõ, tháng 4 năm 2021, Cường đến gần nhà cháu. Lúc gặp ông ấy, cháu thấy anh ta không phải người trong ảnh, nên định bỏ về.Song chỗ đó có nhiều bụi tre, vắng vẻ, lại khuya khoắt, chạy về cũng khó.Đứng nói chuyện với người quá lớn tuổi so với mình (bấy giờ cháu khoảng 14 -15 tuổi) nên cháu không biết nói gì.Ông ta nói chuyện yêu đương, rồi ôm ấp, đòi quan hệ tình dục.Cháu không đồng ý. Ông ấy tiếp tục dụ dỗ, hứa sẽ cho tiền.

Sau thời gian không kháng cự được ông ta, cháu đã bị ông ta quan hệ tình dục qua đường hậu môn.Thấy ông ta không dùng bao cao su, lại quan hệ rất đau rát, nên cháu sợ quá bỏ chạy về nhà. Mấy hôm sau, vì sợ ông Cường tiếp tục tìm và tấn công mình nên cháu phải nhờ bạn bè đưa đi học cho an toàn.

Cháu khẳng định chắc chắn cháu đã lây nhiễm HIV từ ông Cường. Vì cháu chơi với bạn bè nhiều, song không quan hệ tình dục với ai kiểu đó để có thể lây bệnh".

Những lời của H. trùng hợp với các lời thừa nhận có tính khoe khoang của Cường khi chat với người trong cuộc (do phóng viên vào vai). Cường kể ở đúng địa bàn đó, trong đêm tối như thế và hắn quan hệ tình dục với bé trai lớp 7, lớp 8 với hoàn cảnh gia đình ra sao, thậm chí đặc điểm cơ thể "nhạy cảm" của các bé thế nào.

Khi phóng viên đưa ra các bức ảnh khác nhau để H. nhận diện, em chỉ chính xác ảnh của Cường. Dù hôm đó trời tối, ở gần bụi tre đầu xóm, song sự việc rất khó quên, H. vẫn nhận ra người đó.

D. sống cách nhà H. vài cây số, ở thị trấn Hương An, cũng huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cậu bé sinh vào tháng 1/2007, tức là mới chỉ ở tuổi 15, đang học lớp 9. Từ hơn 1 năm trước, khi mới ở tuổi 14, D. đã bị Cường dụ dỗ quan hệ tình dục.

Thông tin về D. mà phóng viên có được do chính Cường tiết lộ vô tình lúc khoe chiến tích. Sau khi gặp bí mật và ghi lại lời kể của em, phóng viên đã tố cáo vụ việc với cơ quan công an. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã làm việc chính thức với công an thị trấn Hương An, xác định đúng nhân thân của D.

Phóng viên tiếp tục gặp D, có giám hộ của luật sư. Lời kể của D trùng khớp với những gì phóng viên thu thập được trước đó. D. nhận dạng Cường từ bản ảnh màu do phóng viên chụp và lực lượng công an in ra. Trước mặt chúng tôi, D. tình nguyện viết đơn tố cáo Cường, đồng thời ghi rõ sau bản ảnh nhận diện Huỳnh Đắc Cường: "Đây là người đã dụ dỗ tôi quan hệ tình dục".

Theo lời kể của D. với phóng viên cũng như lời tố cáo trong đơn, lời khai trong biên bản trả lời Cục Cảnh sát Hình sự, khi em học lớp 8 (năm 2020), em có quen một chú trong họ hàng. Chú này giới thiệu cho D. tham gia MXH B. Cậu bé thơ ngây lên đó, lập tức bị thăm hỏi bởi con cáo già "thợ săn chuyên nghiệp" Huỳnh Đắc Cường.

Như mọi lần, Cường lân la làm quen, dùng tính năng "quét" trên địa bàn rộng, để xác định vị trí của cháu D. Hắn trò chuyện, hỏi tuổi tác, gia đình, nói muốn làm bạn tâm giao. Nắm được tâm lý học sinh mới lớn, tò mò, thiếu kiến thức và thậm chí hoang mang khi phát hiện ra xu hướng tình dục đồng giới của mình, Cường nói gì là các em "bái phục" ngay.

Các em đều gặp bi kịch là phải giấu cha mẹ, bạn bè, nhà trường, xóm giềng việc mình thích bạn tình và tình dục đồng giới. Vì không có ai để tâm sự điều "sốc" (theo cách nghĩ của các em) nên D. cũng như các em khác tìm đến MXH B - "sân chơi" của dân đồng tính - và bị dụ dỗ đủ kiểu.

Xác định được vị trí "con mồi", Cường rủ D. đi uống cà phê. Thông minh và khá cẩn trọng, suy nghĩ rất lâu, cậu bé D. vẫn chưa quyết định gặp Cường. Dần dần, dù vẫn khá sợ, song D. tin lời Cường là chỉ tâm sự, tư vấn, giúp đỡ, chăm sóc, thậm chí vào nhà nghỉ thì cũng chỉ ôm ấp thôi, nên xuôi lòng.

Trong giai đoạn hoang mang và bị thôi thúc bởi khát khao dục tình tuổi mới lớn đó (D. dậy thì khá sớm), em đã hẹn hò với một nam giới khoảng 24 tuổi, để hai bên "khám phá cơ thể nhau".Điểm hẹn là một nhà nghỉ ở gần trường cấp 2, nơi D học hàng ngày.

Dù dám gặp "bạn cùng giới" trong nhà nghỉ rồi, song, trong lòng D, cháu vẫn sợ đối tượng lạ (sau này biết tên là Cường), bởi hắn "hứa hẹn nhiều" và "rất quyết tâm" gặp cháu. Cậu bé linh cảm có gì đó nghiêm trọng lắm.

Gia đình D khá giả, nhà cửa to rộng, có cửa hàng lớn làm ăn bài bản, uy tín. Cuộc sống đầy đủ giúp D có dáng vẻ điển trai công tử bột, lại thêm bản tính nhút nhát, kiến thức kinh nghiệm "non tơ".Cậu đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi đi gặp Cường.

Nhưng càng ngày cậu càng bị thôi thúc trước những viễn cảnh đường mật mà Cường vẽ ra. Xiêu lòng trước hình ảnh đại diện trẻ đẹp quyến rũ của Cường, trước cách nói chuyện "kiến trong lỗ cũng phải bò ra", cuối cùng D đồng ý đi ngồi… cà phê tâm sự. Cường chạy xe máy đến tận cửa nhà D, đứng đợi ở ngoài. Vì nhà D bán tạp hóa, mở quán cà phê ven quốc lộ ồn nào bụi bặm, nên Cường (có thể) nghĩ rằng không dễ gì bị để ý. Nhưng D không đồng ý gặp tại quán cà phê gần nhà. Cường đổi sang quán ở thật xa, rồi tiếp tục đổi địa điểm là đi nhà nghỉ. D "nể nang" nên đồng ý.

D kể: Em đi xe điện, theo sát xe máy của Cường. Vào phòng, ông Cường bố trí trước hết mọi thứ. Ông ta tắt điện, lao vào ngấu nghiến cơ thể con mồi. Phát hiện ra Cường già, xấu hơn trong ảnh nên D bắt đầu phản đối, tỏ ra hoảng loạn. Song, cửa đã đóng, cậu bé 14 tuổi chỉ còn biết chịu trận. Cường cởi quần áo của D, dùng miệng và dùng tay kích dục, rồi ép D phải cho quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Bị đau, D chống đối kịch liệt.

Ngay sau đó, có người trên địa bàn đã "tình cờ" biết mối quan hệ của D với Huỳnh Đắc Cường. Họ liên lạc qua MXH, qua tin nhắn, điện thoại, rồi chúng tôi (phóng viên) vào gặp trực tiếp D tại nhà, nhưng chưa cho bố mẹ D biết, thông báo tình hình và khuyên D nên đi xét nghiệm HIV.

Khi phóng viên đề nghị gặp, D vô cùng sợ hãi. Em bị giằng xé giữa hai nỗi lo: Sợ chúng tôi điều tra về cháu, về Cường, sẽ lộ thân phận quan hệ tình dục đồng giới của cháu tới gia đình, nhà trường và xã hội. Lại nghĩ: nếu không gặp chúng tôi (có luật sư giám hộ) thì cơ quan công an, nhà báo, luật sư sẽ đến nhà gặp bố mẹ để trình bày và đề nghị cháu hợp tác.

Cuối cùng, D đồng ý để chúng tôi sẽ đưa đi xét nghiệm HIV.Và cậu khai toàn bộ sự thật với cơ quan công an, cậu cũng viết đơn tố cáo Huỳnh Đắc Cường sau khi xem ảnh nhận diện và ký vào mặt sau bức ảnh đó để xác nhận.Đơn tố cáo của D viết rõ: Đối tượng Cường đã dụ dỗ em quan hệ tình dục đồng giới, vào nhà nghỉ "lột quần áo của tôi"; "bắt tôi *** (quan hệ bằng miệng)", "đòi quan hệ tình dục vào hậu môn của tôi".

Theo lời tiết lộ trước đó và cả theo bản khai trước cơ quan công an, D cho biết: Cường chưa "đâm" được vào trong. D nói cậu có nghe Cường bị nhiễm HIV và từng lây ra nhiều người. Cậu bé rất sợ hãi, vừa tìm cách lẩn trốn sự thật, vừa muốn buông xuôi để tìm sự quên lãng.

Trước khi phóng viên liên lạc, cậu bé luôn gặp ác mộng, muốn đi xét nghiệm cũng sợ lộ thân phận, cũng không trốn học, trốn bố mẹ đi lên Tam Kỳ hay Đà Nẵng (khá xa) để xét nghiệm. Vả lại, có quy định là: các bạn dưới 16 tuổi, khi xét nghiệm cần có người thân, người lớn (người giám hộ) đi cùng.

Nhiều cháu, đã nhiễm HIV sau quá trình quan hệ với Cường và các đối tượng tương tự rồi, điều tra viên đã gặp, Công an xã gọi cả bố mẹ lên "động viên" rồi Cục Cảnh sát Hình sự cử cả nhóm cán bộ về lấy lời khai, tức là "nghiêm trọng" lắm rồi. Song, khi trò chuyện, các cháu vẫn liến láu nhìn ba bề bốn bên, vẫn chắp tay cầu trời để bố mẹ không biết mình là người đồng tính. Có cháu khóc: Cháu bị HIV, cháu chịu, song bố mẹ cháu biết là cháu tự tử.

Những trường hợp như H, D, Triệu M, Nguyễn Nh… chúng tôi chưa thống kê hết. Từ khi bắt tay vào tìm hiểu vụ này, mỗi ngày trôi qua, phóng viên hiểu rằng lại có thêm các hiểm họa kinh khủng do sự biến thái của Cường gây ra. Căn cứ vào những thông tin "tương tác" giữa phóng viên dưới danh nghĩa thành viên MXH B với Huỳnh Đắc Cường, dựa trên những lời khoe khoang chiến tích của Cường, có nhiều dấu hiệu cho thấy số nạn nhân của hắn gia tăng từng ngày.