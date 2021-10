Những tác phẩm chiến thắng giải nhiếp ảnh động vật hoang dã 2021

Tác phẩm chiến thắng hạng mục Động vật trong môi trường sống là "Grizzly Leftovers" của nhiếp ảnh gia người Mỹ, Jack Clothier. Anh đã mất nhiều tháng đặt bẫy ảnh vào mùa xuân, đây là thời điểm con gấu xám thức dậy sau giấc ngủ đông dài và nó rất đói. Vì thế nó cần tiêu thụ rất nhiều thức ăn, trong đó có cả việc săn các loài khác. Ảnh: The Guardian.

Chiến thắng hạng mục Ngôi sao đang lên là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Martin Gregus người Canada. Anh chụp lại bức ảnh 2 con gấu trắng Bắc Cực đang chơi đùa dưới làn nước trong vắt. Trước đó, Gregus đã dành 3 tuần quan sát tại vịnh Hudson (Canada), quá trình giúp anh hiểu rõ hơn về hành vi của chúng. Ảnh: The Guardian.

Giành chiến thắng hạng mục Hành vi của chim là tác phẩm "The Intimate Touch" của nhiếp ảnh gia Shane Kalyn người Canada. Bức ảnh ghi lại màn âu yếm của cặp đôi quạ vào mùa đông, chúng trao cho nhau những món quà là thức ăn và rêu. Cũng giống như một số loài chim, cặp đôi này sẽ ở bên nhau suốt cuộc đời. Ảnh: The Guardian.

Chiến thắng ở hạng mục Hành vi động vật có vú là tác phẩm Đối đầu của nhiếp ảnh gia Stefano Unterthiner người Italy. Bức ảnh ghi lại trận chiến tranh giành quyền giao phối của 2 con tuần lộc ở Svalbard, Bắc Cực. Quần thể tuần lộc dù có ở khắp Bắc Cực nhưng cũng đang chịu ít nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dẫn đến số lượng suy giảm. Ảnh: The Guardian.

Bức hình con nhện đang kéo tơ bao bọc trứng của nhiếp ảnh gia Gil Wizen người Israel đã giành chiến thắng hạng mục Hành vi động vật không xương sống. Wizen cho biết khi phát hiện ra con nhện, anh nhận thấy hành vi của nó giống với cách loài người dệt vải. Loài nhện này sống ở Bắc Mỹ, chúng sẽ đem theo túi trứng chứa 750 quả cho đến khi nở. Ảnh: The Guardian.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia João Rodrigues (Bồ Đào Nha) đã giành chiến thắng hạng mục Hành vi động vật lưỡng cư và bò sát. Trong một lần lặn dưới bán đảo Iberia, Maroc, anh bắt gặp đôi kỳ nhông đang quấn lấy nhau nên nhanh chóng lấy máy ảnh chụp lại. Đây là lần đầu tiên Rodrigues bắt gặp cảnh này sau 5 năm lặn thường xuyên tại đây. Ảnh: The Guardian.

Tác phẩm bên trái do nhiếp ảnh gia Majed Ali (Kuwait) chụp chân dung một chú khỉ đột núi giành chiến thắng ở hạng mục chân dung động vật. Ảnh: The Guardian. Bức ảnh bên phải là của nhiếp ảnh gia Alex Mustard người Anh chụp con cá ghost pipefish đang ẩn mình trong nhánh cây đẹp rực rỡ giành chiến thắng hạng mục ảnh nghệ thuật tự nhiên. Ảnh: The Guardian. Tác phẩm mang tên Sáng tạo của Laurent Ballesta (Pháp) đã giành chiến thắng hạng mục Ảnh dưới nước. Trong 5 năm, nhóm của Ballesta đã lặn suốt ngày đêm ở quần đảo Fakarava để nghiên cứu cách loài cá mập săn mồi tại rạn san hô. Khoảnh khắc anh ghi lại là khi những con cá nhỏ đang tụ tập để thụ tinh, chúng tạo ra một "đám mây trắng" gồm trứng và tinh trùng. Ảnh: The Guardian. Nhiếp ảnh gia Javier Lafuente người Tây Ban Nha đã giành chiến thắng ở hạng mục Vùng đất ngập nước. Tác phẩm của anh mang tên Con đường đổ nát, ghi lại cảnh một con đường mòn cắt ngang qua vùng đầm lầy, nơi sinh sống của hàng trăm loài chim. Ảnh: The Guardian. Giành chiến thắng hạng mục "Đại dương, bức tranh toàn cảnh" là tác phẩm mang tên Cuộc khủng hoảng. Nhiếp ảnh gia Jennifer Hayes người Mỹ đã tìm kiếm mất hàng giờ bằng trực thăng mới phát hiện ra tảng băng nơi đàn hải cẩu sinh sản ở Bắc Cực. Trên tảng băng vẫn còn nhiều vệt máu vương vãi sau khi hải cẩu sinh con. Ảnh: The Guardian. Tác phẩm Căn phòng nhện đã giành chiến thắng hạng mục Động vật hoang dã đô thị. Gil Wizen (Israel) phát hiện ra một con nhện du mục Brazil dưới gầm giường của anh, đây là một trong những loài nhện độc nhất thế giới. Con nhện có vẻ không chủ động tấn công người, nó chủ yếu tập trung bảo vệ đàn con mới sinh đang bò lổn nhổn xung quanh. Ảnh: The Guardian. Tại hạng mục Câu chuyện phóng viên ảnh, người chiến thắng là nhiếp ảnh gia Brent Stirton (Nam Phi). Bức hình ghi lại cảnh giám đốc Trung tâm phục hồi linh trưởng Lwiro, ở Kinshasa, Congo, đang âu yếm một con tinh tinh mồ côi. Tinh tinh tại đây có thể bị săn bắn để lấy thịt, do người dân đang chịu cảnh thiếu thốn lương thực vì cuộc nội chiến dai dẳng. Ảnh: The Guardian. Tác phẩm chiến thắng hạng mục Phóng viên ảnh mang tên Chú voi trong phòng, được chụp bởi nhiếp ảnh gia Adam Oswell (Australia). Bức hình ghi lại cảnh khách tham quan đang xem một chú voi biểu diễn dưới nước ở Thái Lan. Voi nuôt nhốt ở Thái Lan còn nhiều hơn trong tự nhiên. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng. Các khu bảo tồn voi không có nguồn thu nên chúng bị bỏ đói thường xuyên, không nhận được sự chăm sóc đầy đủ. Ảnh: The Guardian.

