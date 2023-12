Ngay từ những tháng đầu năm, Đoàn Từ thiện - Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã tất bật với các chương trình khởi công, khánh thành điểm trường. Dấu chân của đoàn đã in trên những mảnh đất còn nhiều khó khăn của tổ quốc. Chặng đường mang “Điểm trường mơ ước" đến với cô trò vùng cao, vùng khó khăn dù gặp không ít thách thức, nhưng chưa bao giờ chùn bước những trái tim luôn tràn đầy nhiệt huyết lan tỏa yêu thương.

Các “Điểm trường mơ ước" được hoàn tất thi công và khánh thành trong năm qua bao gồm: Điểm trường Gia Giã 2 thuộc Trường Mầm non Hướng Hiệp (xã Hướng Hiệp, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị); Điểm trường Khu Lang thuộc Trường Mầm non Trung Hạ (xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Trường Tiểu học Nghiên Loan II (xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn); Trường Tiểu học Tam Quang 1 (xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An); Trường PTDTBT TH&THCS Huổi Só (xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên); Trường TH&THCS Viễn Sơn ( xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Mỗi điểm trường được xây dựng và đưa vào sử dụng đều đóng góp những giá trị to lớn, tác động sâu sắc đến đời sống của bà con. Những phòng học mới khang trang không chỉ góp phần vào sự phát triển giáo dục tại địa phương, mà còn mang đến khát vọng cho quê hương được ngày càng giàu đẹp, tiến bộ.

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Hiệp, năm học 2023 - 2024, Điểm trường Gia Giã 2 sẽ đón 91 em học sinh. Trong đó lớp 5 tuổi có 29 em; lớp 4 tuổi có 20 em; lớp 3 tuổi có 30; và lớp trẻ 24 - 36 tháng có 12 em. Cô Vân bày tỏ: “Công trình được hoàn thành là niềm vui lớn cũng như là sự hỗ trợ kịp thời để hoạt động dạy và học tại điểm trường được diễn ra tốt đẹp nhất. Thay mặt nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã tạo điều kiện để các em học sinh có được lớp học an toàn, vững chắc”.

Ngôi nhà không chỉ là nơi che chở, mà còn là nơi đánh thức hy vọng và tạo ra một tương lai tốt đẹp. Năm 2023, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt với sự đồng hành của các nhà tài trợ đã trao tặng những ngôi nhà tình nghĩa trị giá 300 triệu đồng cho 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Nghệ An:

- Gia đình bà Ngô Thị Lý và cụ Nguyễn Thị Vạn (SN 1933) ở xóm 3, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc.

- Gia đình chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1982) xóm 6, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc.

- Gia đình bà Cao Thị Miền (SN 1968) ở Khối 2, TT. Diễn Châu huyện Diễn Châu.

- Gia đình ông Phạm Ngọc Hỷ (SN 1952) ở xóm 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương.

- Gia đình Lê Thị Hòa (SN 1955) trú tại xóm 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương.

Những ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo, không còn khả năng chống chịu trước mưa gió. Những bức tường xây thô nham nhở, bên trong có chiếc giường, tủ cũng không còn nguyên vẹn. Những hình ảnh đó giờ chỉ còn lại trong ký ức của các hộ gia đình được tài trợ xây dựng mái ấm mới. Sẽ không còn những đợt chạy mưa, chống bão. Cũng sẽ không còn những ngày cả nhà phải ngủ nhờ nhà hàng xóm. Giờ đây, trong họ là ý chí vươn lên sau khi đã an cư dưới mái nhà mới.

Anh Ngô Văn Thừa - Cán bộ chính sách xã Nghi Mỹ (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bày tỏ sự vui mừng khi hoàn cảnh gia đình cụ Nguyễn Thị Vạn được dọn về ngôi nhà mới khang trang. Anh Thừa cho hay: “Cuộc sống của các cụ đã thay đổi hoàn toàn khi có nhà mới. Hàng xóm láng giềng ai cũng vui mừng cho gia đình. Giờ đây, ngày mưa gió các cụ cũng yên tâm hơn”.

Năm 2023 là một hành trình rực rỡ của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt với hàng chục chương trình từ thiện được tổ chức. Mỗi một chương trình Đoàn Từ thiện - Xã hội mang đến, đều là những chương trình được tổ chức bằng cả trái tim của đội ngũ thực hiện. Các chương trình diễn ra đúng thời điểm, đúng đối tượng đến với người dân và học sinh còn nhiều khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Trong suốt hành trình thiện nguyện năm 2023, đã có những giọt nước mắt rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Đã có những cái ôm, chia sẻ yêu thương giữa những “tấm lá lành” đùm bọc “tấm lá rách”. Đã có những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của những cô cậu học trò vùng cao còn nhiều thiếu thốn. Hành trình của những tấm lòng nhân ái chưa bao giờ dễ dàng. Để thực hiện thành công các chương trình, Đoàn Từ thiện - xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã chinh phục những cung đường hiểm trở, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt để “cõng” yêu thương đến mọi miền tổ quốc.

Phải kể đến chuyến đi vượt 15km đường núi đá, mang “Mùa Đông Yêu Thương" đến với người dân Nhìu Cù San (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Những cung đường sát mép vực, dốc thẳng đứng với toàn đá và bùn đất đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng những người làm chương trình. Hơn nữa, hành trình đó đã để lại trong lòng độc giả hình ảnh đoàn thiện nguyện không quản gian nan, nguy hiểm, luôn giữ vững sự quyết tâm nỗ lực trong suốt chặng đường.

Cũng trong năm qua, một trong những chương trình để lại dấu ấn và sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng chính là “Bữa Cơm Yêu Thương". Ngày 4/3/2023, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim, Công ty TNHH DV Vận tải và Xây dựng Minh Phương tổ chức Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” số đầu tiên. Đó là nền tảng cho hơn 40 tuần gửi trao yêu thương qua từng suất cơm 0 đồng đến với những hoàn cảnh khó khăn giữa lòng Thủ đô.

Nơi đây cũng đã trở thành địa chỉ quen thuộc để những tấm lòng thơm thảo gửi trọn tình cảm đến với những hoàn cảnh thiếu thốn. Phiên Chợ Trái Tim đã kết nối hàng trăm cộng tác viên đến với chương trình, những cá nhân đến từ nhiều độ tuổi, ngành nghề, nhưng có chung khát khao cho đi. Khát khao đó đã trở thành động lực trong hơn 10 tháng qua để “bếp cơm yêu thương” luôn đỏ lửa mỗi sáng sớm thứ 7, dẫu trời mưa giông hay nắng gắt.

Từng khoảnh khắc tại Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đều là những khoảnh khắc của yêu thương vô điều kiện. Đến với chương trình, ai cũng có thể bắt gặp hình ảnh các cô, các bác lớn tuổi không kể gió mưa đứng trao tặng từng suất xôi sáng. Các anh, các chị cặm cụi sơ chế rau, rửa rau giữa tiết trời trở lạnh và dòng nước giá buốt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của những ‘đầu bếp tại gia’ đang nấu hàng trăm suất ăn hay những bạn nhỏ nhanh tay bưng bê từng suất cơm cho bệnh nhân,... Tất cả hình ảnh đó đã tạo nên một bức ảnh đại gia đình “Bữa Cơm Yêu Thương” với sứ mệnh mang hương vị “cơm nhà” trong từng bữa ăn.



Quan trọng hơn hết, nơi đây đã trở thành mái nhà chung cho những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đang phải xa quê hương chữa bệnh. Những người mẹ đơn thân, những người đầu bạc chăm sóc cho người đầu xanh, những đứa trẻ thiếu hơi ấm gia đình,... Tất cả cùng đoàn viên tại đây, cùng sẻ chia vui buồn trong từng bữa cơm đậm vị ‘cơm nhà’. Ở Phiên Chợ Trái Tim, nguồn năng lượng hạnh phúc được vun vén từng ngày, trong từng lời nói đến từng hành động. Đó là món quà mà tập thể chương trình mong muốn gửi đến các bệnh nhân cùng người thân, là lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất.

Tính đến nay, đã có 42 “Bữa Cơm Yêu Thương” được tổ chức, trao tặng 40.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá chương trình lên tới 1.200.000.000 đồng.

Song song với “Bữa Cơm Yêu Thương”, Chương trình “Chợ Quê” cũng được Phiên Chợ Trái Tim tổ chức với mục đích thiện nguyện đầy ý nghĩa, nhằm bán hàng gây quỹ phục vụ các hoạt động từ thiện. Ngoài ra, đây còn là địa chỉ quen thuộc để quảng bá, trao đổi, kết nối các mặt hàng nông sản, đặc sản của bà con các vùng miền trên cả nước. Cùng với đó, Chợ Quê đã trở thành điểm hẹn, sân chơi lý tưởng cho bố mẹ và các bé vào mỗi dịp cuối tuần với các trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm thú vị.

Phấn đấu vì thế hệ “chủ nhân tương lai của đất nước”, các chương trình do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm tổ chức đã tiếp thêm sức mạnh cho thầy và trò tại các ngôi trường mà đoàn thiện nguyện đã dừng chân. Chăm sóc và nuôi dưỡng thế hệ trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng và tốt đẹp nhất mà xã hội có thể đảm nhận.

Thế hệ trẻ là nền tảng của tương lai, chăm sóc cho các em không chỉ đảm bảo sự phát triển toàn diện, mà còn góp phần quyết định hình thành tính cách, giáo dục và đạo đức trong xã hội. Việc cung cấp môi trường an toàn cho trẻ là chìa khóa giúp các em phát triển toàn diện. Trong năm vừa qua, tiếp tục trao tặng tới các trường học, điểm trường vùng cao, vùng sâu khó khăn hơn 30 tủ sách cùng hàng ngàn phần quà giá trị.

Những chương trình mang đậm dấu ấn phải kể đến là: Chương trình “Tháng Năm yêu thương” tại Sơn La và Lào Cai; Chương trình Trung thu Trăng đại ngàn tại 3 trường thuộc 3 cấp học mẫu giáo, tiểu học và THCS ở xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Hoạt động tặng bếp ăn do đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và nhà tài trợ thực hiện tại Điểm trường Khuổi Lạn, thuộc Trường Mầm non Bằng Thành, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Tổng trị giá chương trình hơn 200.000.000 đồng.

Nhân dịp Trung thu 2023, đoàn thiện nguyện đã xây dựng sân trường và sửa lại hệ thống điện cho Điểm trường Khu Chu Phìn thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Chương trình “Mùa Đông Yêu Thương” tặng quà cho Trường Mầm non Kháng Nhật (xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo, thôn Nhìu Cù San.

Đặc biệt, chương trình Phiên Chợ 0 đồng đã dành tặng hàng trăm nhu yếu phẩm đến với bà con bản Nhìu Cù San (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Trong không khí vui vẻ nhộn nhịp của khu chợ, đã có rất nhiều những cảm xúc đọng lại không chỉ với người dân, mà còn với cả các thành viên trong đoàn Từ thiện - Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt.

Trong năm vừa qua, hàng chục hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ từ bạn đọc báo trên khắp cả nước thông qua những bài viết được đăng tải trên Báo NTNN/Điện tử Dân Việt. Thông qua kết nối của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, ước mơ tiếp tục đến trường của cô bé ở nơi tận cùng tổ quốc Cà Mau - Lưu Kim Mỹ đã trở thành hiện thực. Những ngày tháng đi làm thêm trang trải cuộc sống của chị em sinh ba Vũ Thị Hồng Bích, Vũ Thị Thanh Huệ, Vũ Thị Thanh Thảo (SN 2009, thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã không còn nữa nhờ những suất học bổng khuyến học.

Bằng sự nhanh chóng trong việc đưa tin, ca bỏng nặng của trường hợp bé Lý Thị Nhi (4 tuổi, thôn Khuổi Xỏm, xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) đã nhận được sự hỗ trợ gần 90.000.000 đồng từ bạn đọc trên cả nước. Bên cạnh đó, thông qua sự kết nối của Báo Dân Việt, em Lý A Cở (xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) đã được hỗ trợ chữa mắt và trao tặng 20.000.000 đồng tiền mặt.

Cùng với đó, gia đình anh Nguyễn Xuân Cường (thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái); gia đình chị Phạm Thị Mỹ Giang (SN 1984) trú tại thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Em Bùi Thị Tường Vy (Kiên Giang); Gia đình chị Bùi Thị Lan – thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; cùng nhiều trường hợp khác đã được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kết nối với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để mang đến sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần đầy ý nghĩa.